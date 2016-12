Herrera: "No le encontramos la vuelta"

Google Plus

Herrera cabecea en el área chica. // Foto: CARC Oficial.

Después de la caída ante Unión de Santa Fe, por la fecha 12 del Campeonato de Primera División, Germán Herrera enfrentó los micrófonos de la prensa en la zona mixta del estadio.

El delantero, analizó la dura derrota que padeció el Canalla, siendo totalmente autocrítico, tanto con el plantel como con él mismo. Además, nombró la final de la Copa Argentina que se viene ante River Plate el próximo 15 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

En primer lugar, expresó: "Nos superaron, nos ganaron bien y no hay excusa, lamentamos esta derrota". Posteriormente, hizo un breve comentario del partido, diciendo: "El primer tiempo fue parejo, tuvimos la posibilidad de abrirlo, pero lamentablemente la jugada mía no entró. En el segundo tiempo, nos golpearon y después se hicieron dueños del partido. No le encontramos la vuelta".

Además, agregó: "En todo momento sentimos que no hicimos un buen partido, somos los primeros autocríticos. Nos vamos preocupados y dolidos por nuestra actuación".

Posteriormente, ya metiéndose en la definición ante River, declaró: "Todos sabemos lo que no estamos jugando, tenemos el partido de nuestras vidas por delante. La cabeza inconscientemente está ahí".

Cabe destacar que Herrera seguramente integre el banco de suplentes, sin embargo siempre es la primera opción de Coudet a la hora de modificar la ofensiva. Por otro lado, si bien expresó en la semana sus ganas de anotar en esa final, confesó que aunque no tenga minutos en el partido, va a apoyar al equipo totalmente.