Coudet: "Vamos a ir a buscar ese título"

Google Plus

Foto: CARC Oficial.

En el predio de Arroyo Seco, Eduardo Coudet brindó una fructífera conferencia de prensa. El entrenador hizo total hincapié en la final de la Copa Argentina, la cual Central definirá ante River en el estadio Mario Alberto Kempes.

En primer lugar, expresó: "Mis jugadores están a 90 minutos de quedar en la historia del club y eso hay que remarcarlo constantemente. El equipo es protagonista y pelea, así que en algún momento te va a tocar y tengo mucha fe de que va a ser esta, ojalá así sea".

Posteriormente, exclamó: "No es fácil lo logrado por estos jugadores, en dos años ser competitivos en casi todos los torneos que tuvimos". A partir de eso, dijo: "Yo quiero ganar, todo lo que juego lo hago para salir primero y el grupo piensa así. Vamos a ir a buscar ese título".

En cuanto al camino hacia la final, declaró: "Hicimos una muy buena Copa Argentina, son 90 minutos donde se define todo y yo estoy con mucha fé". Además, agregó: "Estos jugadores posicionaron al club de una manera tremenda. Pero todos somos exitistas y hay que ganar".

Si bien no confirmó el equipo que pondrá en cancha, destacó: "Vamos a preparar un partido inteligente, los detalles pueden marcar diferencia y hay que estar atentos y concentrados". Partiendo de esto, agregó: "En mi cabeza está que el equipo pueda dar su mejor versión y no algún jugador en particular".

Haciendo hincapié en Villagra y los rumores que decian que no estaba en condiciones de jugar por una lesión, confesó: "Está bien, terminó con una sobrecarga y decidimos sacarlo antes por prevención. No tiene lesión muscular".

Por otro lado, teniendo en cuenta, que River enfrentó a Boca el pasado domingo, expresó: "No es un partido más, es una final y los jugadores dan un plus. No creo que haya diferencia por haber tenido el clásico".

Finalmente, confiando en sus jugadores, exclamó: "No se puede hablar de merecimiento pero desde el cariño y la relación con el plantel con todo lo que hicieron se lo merecen". También, agregó: "El equipo muestra una concentración y determinación importante en los mano a mano, como en la Copa Libertadores o Argentina".