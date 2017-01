Pinola: "Me siento mucho mejor"

Google Plus

Foto: CARC Oficial.

En el predio de Arroyo Seco, posterior al entrenamiento del día miércoles, Javier Pinola enfrentó los micrófonos de prensa y brindó una conferencia de prensa. Allí, el experimentado defensor habló sobre su situación personal y el momento en que retornará a un campo de juego. Además, comentó acerca del cariño que los hinchas Canallas le expresan.

En primer lugar, con respecto a su vuelta a los entrenamientos, declaró: "Me siento mucho mejor, las cosas mejoraron un 100 %. Cada entrenamiento tengo más confianza y eso es importante para la cabeza".

Posteriormente, pensando en su vuelta al equipo titular de Rosario Central, destacó: "Voy a ir viéndolo día a día, en la medida que yo me sienta bien lo vamos a hablar con el cuerpo técnico. No me quiero apurar, uno desea jugar lo más rápido posible, pero eso lo decidirá el cuerpo técnico con el cuerpo médico".

Cabe destacar que Javier Pinola no juega desde mayo de 2016. La última vez fue por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético Nacional. Aquella noche, disputó una pelota dividida con Daniel Bocanegra, y Pinola se llevó la peor parte.

Por otro lado, acerca del apoyo que siempre tiene por parte de los hinchas Canallas, expresó: "Habrán reconocido el esfuerzo que brinda uno dentro de la cancha. El agradecimiento y el apoyo que recibí en este tiempo, es muy difícil de devolverlo".