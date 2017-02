Montoya fue presentado en Sevilla

Google Plus

Montoya usará la camiseta Nº 14 en Sevilla. (Foto: Sitio Oficial)

Walter Montoya fue la figurita del mercado de pases, tanto Boca como River pugnaron por quedarse con él, así como también hubo intereses de equipos europeos como el Genoa y el Sassuolo. Sin embargo, cuando todo parecía inclinar la balanza para intensificar la negociación con el Xeneize tras no avanzar con las otras ofertas, apareció el Sevilla en escena y en cuestión de horas se quedó con la ficha del chaqueño.

Jorge Sampaoli, DT del club español, se comunicó con Montoya y rápidamente las partes correspondientes se pusieron de acuerdo y solamente restaba saber si el Sevilla podía liberar un cupo para inscribir a Walter ahora y no en junio. De esta manera el japonés Hiroshi Kiyotake dejó la institución y el ya ex jugador de Central se quedó en Europa para la revisión médica, firma de contrato y presentación oficial.

Luego de pasar los exámenes médicos con éxito, Montoya estampó la firma por las próximas 4 temporadas y posteriormente fue presentado ante la prensa. "La verdad que estoy muy contento, agradecido al club por fijarse en mí y darme esta oportunidad. Con mi representante y Central elegimos esta opción que es la mejor. Lo poco que he visto de la ciudad me gustó y la afición es muy buena. Es una gran oportunidad para mí", fueron sus primeras declaraciones.

Con respecto a su descripción personal como jugador y sus objetivos dijo: "juego como volante por la derecha, puedo jugar también por dentro y me siento cómodo igual. Soy rápido y me gusta ir hacia delante siempre. Mi objetivo principal es integrarme rápido al equipo con los compañeros y trabajaré desde el comienzo para ganarme un lugar dentro del equipo. Siempre me pongo objetivos cortos y quiero conocer a los compañeros, que según tengo entendido es un grupo muy bueno".

