Villagra: "No estamos adaptando a la idea de Montero"

Foto: CARC Oficial.

En el predio de Arroyo Seco, posterior al entrenamiento realizado el día jueves, Cristian Villagra enfrentó los micrófonos de prensa. El defensor habló sobre la pretemporada, la lesiones que lo han marginado en el pasado y la idea que plantea Paolo Montero.

En primer lugar, haciendo referencia a los trabajos de pretemporada, expresó: "Estamos trabajando en la pretemporada, conociendo al técnico. Nos sirven los partidos que estamos haciendo, vamos mejorando día a día. Queremos que el campeonato arranque lo antes posible".

Posteriormente, acerca del plan de juego que plantea el nuevo entrenador, comentó: "Nos estamos adaptando a la idea que quiere Montero, es parecido a lo que pedía el chacho. Tratamos de tener una buena tenencia de pelota, que por ahí no se vieron en estos últimos partidos". A partir de eso, agregó: "Busca que achiquemos más, tratando de sacar más arriba la línea de cuatro".

Finalmente, acerca de las diferentes molestias que ha tenido a lo largo del 2016, confesó: "Las lesiones me siguieron y me ha costado. Hoy en día me siento muy bien, trato de hacer todos los entrenamientos y estar disposición siempre. Es un fútbol que se corre mucho y cuesta, pero estoy fuerte para trabajar bien".

El Kity se va volviendo a consolidar de a poco en el primer equipo de Rosario Central, ya que había perdido su lugar por un bajo rendimiento producto de las distintas lesiones que sufrió en los últimos meses.