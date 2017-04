Teo Gutiérrez: "Cuando trabajo no le pido explicaciones al entrenador"

El colombiano estuvo picante a la hora de declarar. | Foto: Diario La Capital

Teófilo Gutiérrez fue la sorpresa en el banco de suplentes del Canalla en la disputa ante El Cervecero. El colombiano ingresó en el segundo tiempo y su entrada al campo de juego fue muy positiva y al respecto dijo: "Los que estábamos en el banco quisimos aportar al equipo lo mejor y se vio en la cancha".

Interrogado por la decisión de Paolo Montero de sacarlo del once titular, el delantero fue muy profesional: "no es mi filosofía, cuando trabajo no le pido explicaciones al técnico, de por qué me mete o por qué me saca", expresó Teo y agregó: "En todos los equipos que he estado, trato de ser respetuoso con el entrenador y los compañeros".

"Si la decisión fue futbolística, no entiendo por qué me saca", dijo el jugador y además continuó expresando que no comparte la decisión de Montero porque viene jugando y entrenando bien en la semana.

Pero además, dejó muy en claro que cuando finalice su contrato con el club Canalla, se terminaría su ciclo en Rosario Central. "Lo mas importante es que estoy acá en Rosario y tengo contrato hasta mayo, déjenme disfrutar de este momento porque en mayo me voy", confirmó.

Y era imposible dejar de pasar por alto lo sucedido en el partido ante Godoy Cruz, donde tuvo un pequeño encontronazo con Marco Ruben antes de ejecutar un penal, "como todo goleador quería meter el gol para que el equipo sumara tres puntos y pasó lo que pasó, creo que en ningún momento hubo gestos hacia el compañero, todo lo contrario, le entregué el balón al compañero para que pateé y lo erró. No tengo la culpa de que lo haya errado, los jugadores a veces también erran penales", declaró.

Y concluyó: "No es mi estilo echarle mal a un compañero, he estado en clubes grandes y he ganado cosas, y siempre tuve respeto por mis compañeros".