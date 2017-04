Salazar: "Me siento muy bien, el DT me da confianza"

El "Tucu" dialogó con la prensa luego del entrenamiento(Fuente CARC oficial)

Rosario Central ganó y eso trajo tranquilidad al conjunto de Paolo Montero, que ahora encara de forma diferente la previa de su encuentro ante Tigre.

El que habló luego de la práctica pensando en el "Matador" fue Víctor Salazar quien dijo que: "Con el DT me siento muy bien, me da mucha confianza. Siempre me ayuda y me da consejos. A lo que agregó que frente al Cervecero: "Me volvió loco".

Haciendo un análisis profundo del encuentro ante Quilmes expresó: "En el segundo tiempo, luego de la charla con el DT, salimos mejor y tratamos de jugar por abajo".

Además, agregó: "Muy contento por el triunfo porque este plantel se merecía la victoria, nos levanta animicamente y nos permite trabajar de forma más tranquila".

Con respecto a los errores que tuvieron ante Godoy Cruz, manifestó: "Lo que nos pasa a nosotros es que cuando bajamos el nivel de juego nos mata la cabeza". "Eso debemos mejorar para afianzarnos".

Sobre la polémica de Teófilo Gutiérrez, aseguró: "Todos estamos preparados para jugar, el que le toque entrar lo va a hacer de la mejor manera"



Pero dejando atrás la victoria por la fecha 16, el defensor se enfocó en Tigre, próximo rival del Canalla: "El sábado trataremos de hacer lo mejor para obtener la victoria, porque necesitamos los tres puntos"

Para finalizar, comentó sus sensaciones sobre la vuelta tras más de 10 meses de Javier Pinola a las canchas: "Es un ejemplo para nosotros. Después de 10 meses sin actividad, cómo entró nos dio mucha confianza".