Paolo Montero sobre Sarmieto: “Sabemos que es un rival que también va por los puntos”

Fuente: CARC Oficial

El capitán Canalla no se hará presente en el partido de la fecha 18, debido a lo que le ocurrió a su abuelo. En la madrugada de ayer lo asaltaron y golpearon brutalmente, por lo que de momento permanece en el hospital y debería atravesar por una operación. Según el director técnico fue el mismo Ruben quien pidió faltar al partido, y con total comprensión todos estuvieron de acuerdo. “Hablaremos más tarde para ver como salió todo” dijo Montero, a partir de eso el delantero decidirá si vuelve al entrenamiento o si saca licencia.

En cuanto a su rival este domingo, “sabemos que es un rival que también va por los puntos para quedarse en primera” declaró el DT Canalla, Rosario Central también persigue los puntos, ya que su objetivo es escalar posiciones en la tabla para alcanzar alguna copa.

Sobre el modo de juego, advierte que el contrincante querrá “salir a presionar los primeros minutos para ver si nos pueden sorprender”, pero el conjunto rosarino tiene su forma de jugar bien definida, los centrales en la mitad de la cancha y salir a presionar. Además menciona que en este tipo de partidos todas las oportunidades son importantes y que no deberían dejar pasar ninguna.

Montero no subestima a Sarmiento, “ellos tienen buena delantera, así que salen muy rápido”, admite que no va a ser un partido fácil, ya que los que viene jugando el verde demuestran un buen desempeño “los partidos que hemos visto, por lo menos con Gimnasia no merecía perder” aclaró el DT.

De momento Paolo Montero no ha presentado a los 11 titulares para este domingo, por cómo se venían dando los entrenamientos, parecía que iba a entrar el mismo equipo que jugó ante Tigre, pero con la salida del capitán el DT va a tener que repensar la estrategia.