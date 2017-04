Paolo Montero: “Todos los días tenemos que mejorar, más con los jugadores que hay”

Fuente: CARC Oficial

Central sumó un solo punto el fin de semana pasado y tras analizar los videos del partido lograron darse cuenta de las pequeñas fallas que habían tenido, pero no es todo negativo ya que, según el DT, “hemos logrado generar más situaciones de gol que en otros partidos”. Ahora resta corregir los espacios que daban lugar a que las jugadas del rival puedan concretarse, además es de suma importancia que los jugadores se recuperen física y psicológicamente para llegar bien al viernes.

Sobre su oponente en la fecha 19, Montero asegura que “vamos a tener que estar muy atentos” ya que se trata de un equipo con buen juego, buen manejo de la pelota y mucho movimiento. Contra el Verde, el conjunto rosarino quedó varado ante muchos contragolpes a los que en ocasiones no supo cómo reaccionar, es crucial para este viernes saber cortar esas jugadas para poder rearmarse.

El Campeonato no está siendo fácil para todos los equipos, se están dando partidos muy parejos, sobre todo para Central, por lo que “todos los días tenemos que mejorar, más con los jugadores que hay” , dijo el DT Canalla, y agrega “tenemos que aprender a mejorar más el partido cuando vas ganando”. Aquí hace alusión a las situaciones de goles que no pudieron concretar ante Sarmiento, ya que luego de ese partido afirmaba que “cuando vos no convertís sabes que este Campeonato te puede castigar”.

De cara al encuentro contra Atlético Tucumán, Montero no ha definido el equipo porque “depende mucho de la situación de Marco, de si puede estar entre los 11 o los 18”. Recordamos que el goleador Ruben se enfrenta a una situación familiar delicada debido al asalto que sufrió su abuelo. Mientras tanto el Auriazul lleva adelante la práctica con distintas formaciones posibles, aguardando la respuesta del goleador para confirmar los 11 titulares para éste viernes.