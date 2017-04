Mauricio Martínez: "Soy el reemplazante de un referente del equipo"

Rosario Central buscará este lunes seguir por la senda del triunfo cuando visite a Temperley desde las 19hs por la 20ma fecha del Torneo de Primera División. Pero Paolo Montero no podrá repetir el equipo ya que Damián Musto alcanzó la quinta tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión, por lo que Mauricio Martínez se perfila para ser su reemplazante ante el Gasolero.

El ex mediocampista de Unión dialogó con los periodistas en conferencia de prensa y admitió que "uno siempre quiere estar por mérito propio, no por la expulsión de un compañero, o la quinta amarilla o lesión o por lo que sea", pero que igualmente es una buena chance para demostrar y aseguró estar preparado a la espera del partido.

Martínez ingresará en un equipo que viene en alza luego de los triunfos frente a Tigre y Atlético Tucumán (con un empate 2-2 ante Sarmiento en el medio), un aliciente extra para el jugador, que señaló que "a uno le gusta jugar cuando el equipo está bien, el que juega y el que no juega está preparado para cualquier tipo de circunstancia, estamos al 100%".

Mauricio sabe que deberá reemplazar a una pieza clave del equipo, "soy el reemplazante de un referente del equipo, para la gente es un ídolo", pero remarcó que su idea es vivir el día a día y aprovechar una chance muy importante ya que jugará en su posición habitual, "siempre preferí jugar solo de 5, me voy a sentir mucho más cómodo con Colman cerca porque tiene buen pie", aseguró, al mismo tiempo que admitió no haberse sentido cómodo con sus actuaciones anteriores, "la gente no estaba acostumbrada a ver un doble 5 adelantado, cuando el técnico me necesite en cualquier otra posición voy a estar dispuesto, pero le dije que no estaba cómodo".

Por último se refirió a Temperley y resaltó que será un partido muy duro, "sabemos que va a ser un partido en que ellos van a salir a buscar con todo porque necesitan los tres puntos, nosotros también lo necesitamos porque queremos estar en zona de copas, es la realidad, va a ser un lindo partido para jugar", finalizó.