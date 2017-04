Paolo Montero: “Hacía tiempo no me emocionaba así en un partido”

Google Plus

PaoloMontero: “Hacia tiempo no me emocionaba así en un partido”

Culminado semejante partido Paolo Montero salió eufórico, con un gran semblante y hasta agitado; es que su equipo remontó un partido increíble y todo era motivo de festejos. Comenzada la rueda de prensa dejó bien en claro sus sensaciones y sentimientos: “A veces, ganar así sobrepasa lo táctico y lo estratégico. Me voy orgulloso, hacía mucho tiempo que no vivía un partido así. Todavía están los nervios al máximo y es como que no caímos. De todas formas, lo primero que puedo hacer es premiar a los jugadores por el coraje que tuvieron durante todo el partido y más cuando quedamos con 10 por la expulsión de Marco". Alegría y orgullo por sus dirigidos, algo que todo técnico quiere encontrarse luego de disputar los 90 minutos cada fin de semana.

Como remarca el uruguayo la expulsión de Ruben trastocó bastante los planes de Rosario Central, ya que iba perdiendo y a su vez se quedaba sin su gran figura en el campo de juego sin embargo para el Dt: "El equipo supo ir al frente y buscar el partido en todo momento. La verdad es un orgullo que la gente se haya ido de esta forma, contenta con los jugadores. Terminé muy emocionado por cómo se dio el partido. Destaco la personalidad, la actitud, la humildad y también que nos estamos adaptando a las distintas situaciones".

Rosario Central venía realizando un gran partido cuando estaban en iguales condiciones (11 vs 11), Gimnasia había logrado conseguir el gol recién comenzado el encuentro lo que le permitió retrasarse varios metros en la cancha durante el resto del cotejo. Central tuvo la pelota y el incentivo de seguir buscando constantemente el primer lugar el empate y luego con el mayor apoyo de su gente la victoria, a pesar de eso Montero dijo que “ni siquiera cuando éramos 11 contra 11 merecíamos ir perdiendo y puede ser por eso que con el cuerpo técnico gritamos un poco de más el gol. Eso también te demuestra que el grupo no son solo los jugadores sino que también esta integrado por la gente que no se ve, como los utileros, los fisios, los médicos hasta los seguridad”.

Con respecto a la roja de su capitán Paolo comento que “Estaba lejos. No hablé con Marco (Ruben). Mañana hablaré con él y veré qué me dice", uno de los goleadores de Central terminó viendo la roja y esperará que el comité de disciplina tome la decisión sobre cual será su sanción definitiva, que podría rondar entre una y dos fechas de suspensión (Aldosivi y San Lorenzo son los rivales más cercanos).

El objetivo principal de Montero y su cuerpo técnico cuando llegaron era ubicar a Central en zona clasificatoria a un Copa Internacional, luego del partido el Canaya quedo muy cerca de estarlo, al respecto el Dt comentó: “Por mas que estemos en esta situación tenemos que seguir trabajando, lo primero que tenemos nosotros como equipo es ir paso a paso y cumplir los objetivos a corto plazo que es lo que nos esta llevando a seguir luchando por el objetivo mayor que es lo que todos queremos”.

Finalmente con respecto al rival expresó “que fue un rival muy duro, lo positivo es que los jóvenes siguen aportando y creciendo, que nos pueden ir ayudando, tales fueron hoy los casos de Rivas y Lovera”.

El Canaya ganó y gustó, los jugadores, cuerpo técnico e hinchas se fueron contentos; ahora ya piensan en el próximo objetivo a corto plazo que es avanzar en la Copa Argentina frente a Cañuelas el martes venidero a las 19:00 Hs.