Rosario Central y Aldosivi se miden con objetivos opuestos

Google Plus

Central y Aldosivi jugando en la B Nacional 2011/12, victoria Canalla 3-1. (Foto: Olé)

Con objetivos totalmente opuestos, Rosario Central y Aldosivi se miden este domingo en el marco de la fecha 22 del Torneo de Primera División. El Canalla necesita los 3 puntos para aprovechar los tropezones de sus rivales directo en la puja por ingresar a la Sudamericana 2018, mientras que el Tiburón quiere salir del fondo de la tabla y no comprometerse con los promedios. Dirige Patricio Loustau desde las 17:00hs, televisa la Tv Pública.

Los dirigidos por Paolo Montero llegan en alza tras darle vuelta el partido a Gimnasia en el Gigante de Arroyito, cosechando así la tercera victoria al hilo y los 6 encuentros sin conocer la derrota. Con 31 puntos (producto de 8 triunfos, 7 empates y 6 derrotas), Rosario Central tiene como meta clasificarse a la Copa Sudamericana 2018. El último que si hoy terminara el torneo estaría consiguiendo el último boleto es Talleres con 33 puntos, que cayó en su visita a Quilmes, mientras que Gimnasia (10º con 34) perdió con San Lorenzo e Independiente (9º con 35) empató con Estudiantes. Resultados positivos que el Canalla deberá aprovechar dejando los 3 puntos en casa.

La otra cara de la moneda es Aldosivi, quien se ubica en la 28º posición con 20 puntos, producto de 3 triunfos, 8 empates y 9 derrotas; y si bien por ahora no sufre con el tema de los promedios debe sumar rápidamente para no comprometerse. Es que el Tiburón acumula 4 derrotas consecutivas y 3 partidos sin convertir goles de visitante. Para colmo, tras el encuentro de mañana recibirá a Huracán y visitará a Olimpo, en la antesala de un fixture final que nadie querría tener, ya que jugará ante los denominados cinco grandes, San Lorenzo, Independiente, Racing, Boca y River.

HISTORIAL

Rosario Central y Aldosivi se han enfrentado 9 veces en toda la historia, el Canalla ganó en 7 ocasiones, empataron en una ocasión y el Tiburón se impuso en la restante. El primer enfrentamiento entre ambos se produjo en el Nacional 1976, cuando empataron 1-1 con goles de Oscar Meza y Raúl Agüero, respectivamente. Luego los rosarinos se impusieron 3-2 por el mismo torneo con tantos de Roberto Rogel, Daniel Killer y Oscar Palavecino.

Luego llegaron los cruces en la B Nacional durante las tres temporadas que los de Arroyito militaron en dicha categoría. En la campaña 2010/11 Central goleó 5-0 en Mar del Plata con tantos de Rivero, Pena en contra, Figueroa x2 y De León, mientras que en la revancha Aldosivi se impuso 2-0 en Rosario.

En la temporada 2011/12, el Canalla ganó en los dos enfrentamientos, 3-1 como local (Castillejos, Rivero y Biglieri) y 2-1 como visitante (Medina y Castillejos). Por último, en la 2012/13 también fueron dos triunfos auriazules, 1-0 en Mar del Plata (Medina) y 2-0 en el Gigante (Valentini y Bareiro).

Tras el regreso de Rosario Central a la máxima categoría solo jugaron un partido y fue victoria del Canalla, 3-1 con goles de Ruben, Cervi y Niell.

CON PASADO AURIAZUL

Dos jugadores que pasaron por Rosario Central estarán presentes en la formación inicial de Aldosivi. El primero es Damián Ledesma, quien debutó en el Canalla en el 2003 y allí permaneció hasta que se fue a Independiente en el 2008, marcando 6 goles en poco más de 100 partidos con la auriazul.

Mientras que en la delantera estará Antonio Medina, quien llegó al Canalla en la B Nacional 2010/11 y se ganó el corazón del hincha, jugando 141 partidos y marcando 18 goles, siendo partícipe del ascenso en el 2013.

CAMBIOS Y FORMACIONES

Paolo Montero tenía pensado implementar 3 variantes con respecto a la victoria frente a Gimnasia, pero el lamentable fallecimiento de Gustavo Colman puso al ex Chacarita en duda y podría no estar ante Aldosivi. De por sí, Víctor Salazar, Germán Herrera y Teófilo Gutiérrez reemplazarán a Cristian Villagra (táctico), Leonel Rivas (táctico) y Marco Ruben (suspendido por dos fechas). Si Colman no es de la partida, Joaquín Pereyra ocuparía su lugar.

TITULARES: Rodríguez; Salazar, Leguizamón, Pinola, Ferrari; Camacho, Colman o Pereyra, Musto, Carrizo; Teo y Herrera.

Con respecto a Aldosivi, Darío Franco introducirá 2 variantes, Alexis Castro no se recuperó y su lugar será ocupado por Franco Canever, mientras que Antonio Medina reemplazará al goleador Sebastián Penco.

TITULARES: Campodónico; Díaz, Galván y Canever; Quílez, Brum, Sosa y Arias; Bandiera, Medina y Acosta.