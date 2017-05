Javier Pinola: "Estoy muy feliz acá y me queda un año de contrato"

Pinola luego del entrenamiento matutino (Fuente CARC oficial)

Javier Pinola enfrentó los micrófonos en la previa ante River Plate, partido clave pensando en la clasificación a las competencias internacionales.

Pensando en el presente del equipo el defensor expresó: "Estamos en una racha linda, venimos de dos partidos muy buenos, funcionando bien y supimos leer los encuentros", expresó Pinola, respecto al rendimiento del equipo, y agregó: "Éramos conscientes de la seguidilla que se venía y este es uno más. Hay que afrontarlo con la misma concentración".

Con la vista en el partido ante River, ex el jugador de Nuremberg afirmó: "Creo que los últimos dos años, estos partidos son muy esperados por todos. Ellos están en un gran momento". En ese sentido, el defensor Canalla destacó las propuestas de ambos equipos ya que "intentan jugar y no dejan cosas al azar".

Consultado sobre como toma la nueva citación a la selección, Pinola respondió: "La convocatoria a la Selección Argentina es algo muy lindo, es una motivación más para seguir por este camino", y agregó: "Poco a poco estoy volviendo al nivel en el que estuve, sin dudas que siempre la convocatoria es un premio al grupo".

En otro orden, el defensor auriazul se refirió a los rumores de la suspensión del Gigante de Arroyito. "El domingo nunca se puso en riesgo la integridad física de ningún jugador, ni se intentó agredir. Fue algo acorde, o entiendo cual es el parámetro para intentar suspender el estadio, pasaron cosas peores y no pasa nada. Por más que lo diga nuestra opinión no tiene mucho peso en esto", comentó.

Consultado sobre su futuro cercano, Pinola no dio vueltas y aclaró: "Es muy lindo recibir el cariño y reconocimiento. Estoy muy feliz acá y me siento muy bien. Tengo un año más de contrato". En esa sintonía, afirmó: "Trato de ir fijándome como me voy sintiendo, tengo 34 años, me fijo para seguir rindiéndole al club".

Por último, se refirió a las intenciones del club. "El proyecto deportivo del Club está ante todo. Es lo fundamental y queremos seguir peleando entre los primeros lugares", concluyó.