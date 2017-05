Paolo Montero: "El equipo tuvo mucha personalidad para plantarse en el Monumental"

Google Plus

Rosario Central se trajo un punto valioso desde el Monumental tras empatar 0 a 0 con River Plate, en un partido válido por la 26ta fecha del Torneo de Primera División. En un reducto sumamente difícil para el Canalla -donde no gana hace 20 años-, la actuación del equipo de Paolo Montero fue más que positiva, y servirá para el objetivo si el sábado los 3 puntos ante Colón quedan en casa.

Con respecto al encuentro frente al Millonario, el entrenador afirmó que "fue un partido cerrado, con pocas ocasiones de gol" y destacó que "le cercamos el circuito que tiene espectacular River", ponderando la personalidad de su equipo, "se plantó como un equipo importante, jugó con mucha personalidad, nos vamos con un punto, vinimos a buscar la victoria, pero hay que ser humildes y respetuosos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del fútbol argentino y de Sudamérica".

El uruguayo coincidió con el análisis general donde Central fue superior en el primer tiempo, pero no quiso entrar en polémicas ante la consulta por el offside inexistente que el línea Cristian Navarro le cobró a Camacho cuando se iba de cara al gol, "de los jueces nunca comenté nada, no me interesa", dijo, haciendo enfoque nuevamente en la personalidad del equipo, "el equipo tuvo mucha personalidad para plantarse en el Monumental, ojalá que este punto sirva en el futuro para lograr nuestro objetivo que es clasificar a una copa".