Paolo Montero: "Si no hay inconvenientes, este será el equipo"

Tras la práctica de ayer por la mañana en Arroyo Seco, Paolo Montero brindó la habitual conferencia de prensa en la previa de los compromisos de Rosario Central. El DT Canalla se refirió al armando del equipo para recibir a el sábado y de lo que será el duelo ante el Sabalero.

Respecto a la conformación del once inicial, Montero no anduvo con vueltas y expresó: "Si no hay ningún inconveniente el equipo va a ser el que se vio en la práctica". En ese sentido, consultado por el estado de Víctor Salazar, dijo: "Salazar está mucho mejor, pero se le hicieron estudios y no sabemos si lo vamos a citar. Lo más probable es que no tengamos en cuenta para esta semana, ya que está la fecha FIFA para la otra si".

Consultado por el rival que deberá enfrentar, el técnico uruguayo habló del respeto que le tiene a Colón y dijo que "es un equipo que sabe a lo que juega. Ojalá se de un partido abierto, tienen buenos jugadores". Además, expresó: "A ellos le quedan rivales que se juegan cosas importantes. Hay que aprovechar la localía y entrar concentrados".

Haciendo un balance de su estadía en Rosario, el entrenador auriazul se refirió al presente de sus dirigidos. "A mi lo que me deja más tranquilo es la personalidad del grupo y cómo encaran los partidos. La charla antes del partido de River duró 5 minutos, los jugadores van haciendo las cosas con hechos y no con palabras. A este grupo le gusta jugar con gente y si es en contra mejor. Se habló de la posible sanción, ojalá que no se dé eso", expresó.

Por último, teniendo en cuenta su pasado como jugador en la Juventus, dio su palpito para la final de la Champions League. "Yo quiero que gane la Juventus, pero el Real Madrid está preparado para estos partidos", sentenció.