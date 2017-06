La decisión de Javier Pinola

Foto: La Nación

Javier Pinola se comunicó con los dirigentes de Central y les dijo que quiere jugar en River, para ello está dispuesto a pagar la cláusula de 1.500.000 dólares, un precio dentro de todo bajo para lo habitual del mercado.

El objetivo del defensor es claro, participar de la Copa Libertadores y tiene altas chances de ser titular luego de conocerse la sanción provisoria a Martínez Quarta por doping.

Pinola llegó a Rosario Central en 2015, en 2016 fue convocado por Gerardo Martino a la Selección Nacional para las eliminatoria de Rusia 2018, volvió a ser citado por Edgardo Bauza y por Jorge Sampaoli durante este año.

A pesar de las públicas declaraciones del club para no desprenderse del ex Racing, él ya tomó su decisión. La Comisión Directiva decidió que no viajará a San Juan para disputar la última fecha del Campeonato de Primera División. En consecuencia, Javier Pinola no se presentó al entrenamiento de la mañana en Arroyo Seco.