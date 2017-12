Tigre vs San Lorenzo en vivo online por la Superliga 2017

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tigre vs San Lorenzo por la 11º fecha de la Superliga 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 17:00!

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo, Gabriel Rojas; Robert Piris Da Motta, Facundo Quignon; Gabriel Gudiño, Fernando Belluschi o Leandro Romagnoli, Jonás Acevedo o Ezequiel Cerutti; Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

Tigre: Federico Crivelli; Alexis Niz, Carlos Rodríguez, Gastón Bojanich, Mathías Abero, Maximiliano Caire; Javier Iritier, Lucas Menossi, Matías Pérez García, Lucas Janson y Denis Straqualursi. DT: Ricardo Caruso Lombardi.

El 'Pampa' Biaggio aún no confirmó el equipo pero espera a último momento por las evoluciones de sus jugadores. En caso que Fernando Belluschi se recupere de su contractura reemplazará a Leandro Romagnoli. Otra de las dudas es entre Ezequiel Cerutti quien padece un edema y Jonás Acevedo.

Tras la caída ante Colón, Caruso Lombardi realizará tres modificaciones en su equipo. Javier Iritier, Matías Pérez García y Lucas Janson estarán en lugar de Daniel Imperiale, Renzo Spinaci y Rodrigo Depetris.

Claudio Biaggio, entrenador de San Lorenzo, habló sobre el presente del club y su futuro: “Cuando asumí sabía que el plantel podía estar peleando ahí arriba. Siempre uno se ilusiona con estar peleando el campeonato. El equipo responde, hace las cosas bien y los resultados acompañan. Hoy hay que disfrutar este triunfo que es muy importante. Después se verá”.

Ricardo Caruso Lombardi anunció su salida del club una vez finalizado el año y sobre ello declaró: "Estaban esperando que me vaya mal, no solo la gente, sino técnicos y dirigentes. Hicimos todo para que nos vaya bien y a la vez me sentía mal porque no me salía lo que yo quería. No encontrábamos los goles que es diferente a no encontrar la vuelta".

Nicolás Blandi, goleador del Ciclón en el torneo, manifestó su opinión sobre el liderazgo que comparte con Boca: "Siempre estuvimos mentalizados a hacer nuestro trabajo, tenemos que seguir haciendo lo mismo. Falta una rueda entera. Los otros tendrán que hacerlo lo mejor que puedan porque nosotros vamos a estar".

San Lorenzo jugará su último partido del año ante el Matador de Victoria ya que el encuentro por la fecha 12 lo jugó de manera adelantada y venció a Atlético Tucumán por 2-0.

Tigre cerrará el 2017 en condición de visitante ante Temperley. El equipo de Caruso Lombardi enfrentará al Gasolero el día viernes en el Alfredo Beranger a las 17:00.

El goleador de este torneo es Darío Benedetto con 9 goles. Lo siguen muy cerca Nicolás Fernández con 7, Nicolás Blandi y Franco Soldano con 6 anotaciones.

En la tabla de los promedios, Tigre no se encuentra dentro de la zona de descenso pero está cerca. Con un promedio de 1.220, el Matador está en la 21º ubicación.

Pasando a la tabla de posiciones, San Lorenzo es uno de los líderes de la Superliga junto a Boca Juniors. El equipo de Biaggio tiene 24 puntos al igual que el Xeneize con la diferencia de que el Ciclón tiene un partido más. Tigre está 24º con 8 unidades.

La persona encargada de dirigir el partido entre Tigre y San Lorenzo será el árbitro Fernando Echenique, árbitro de 37 años de edad. El último partido que dirigió fue por la fecha 12 entre Vélez Sarsfield y Godoy Cruz.

El lugar donde se va a disputar el partido entre Tigre y San Lorenzo será en el Estadio José Dellagiovanna, que cuenta con una capacidad cercana a los 26.000 espectadores.

El jugador a seguir en San Lorenzo es Nicolás Blandi. El ex delantero de Boca Juniors y Argentinos Juniors es el actual goleador del equipo y el referente de área en la visita. Con la camiseta azulgrana lleva anotado 47 goles en 116 partidos disputados.

El jugador a seguir en Tigre es Denis Stracqualursi. El delantero de 30 años compartirá la zona ofensiva con Janson pero el jugador surgido de Gimnasia será la carta de gol por su altura que lo caracteriza. En su carrera, lleva más de 80 goles marcados.

San Lorenzo pudo sacar buenos resultados en los últimos partidos. Como local, venció por 1-0 a Argentinos Juniors y por 2-0 a Atlético Tucumán, mientras que de visitante le ganó 3-1 a San Martín de San Juan.

Tigre obtuvo diferentes resultados en sus últimos tres partidos. La victoria fue ante Estudiantes de La Plata donde lo venció por 2-0, el empate fue sin goles ante Arsenal y fue derrotado en Santa Fe ante Colón por 3-1.

El último partido disputado entre estos dos equipos justamente se dio en el estadio donde se enfrentarán este domingo. En esa ocasión, Tigre ganó por 4-3 con goles de Castro, Cardozo, Luna y Mierez mientras que en el rival anotaron Blandi y Merlini en dos oportunidades.

La última vez que empataron fue por la 26º fecha del Torneo de 30 equipos en 2015. Con goles de Sebastián Rincón y Martín Cauteruccio, Tigre y San Lorenzo repartieron puntos en Victoria.

San Lorenzo jugó como local ante Tigre por última vez en 2014. Por la décima fecha del Torneo de Transición, el Matador se llevó la victoria con los goles de Lucas Wilchez y Sebastián Rincón.

Las máximas goleadas las tiene a favor el conjunto azulgrana y las dos son por el mismo resultado. Por la 25º fecha del Campeonato 1932 y la 23º fecha del Campeonato 1947, San Lorenzo goleó a Tigre por 8-2.

El historial indica que estos dos equipos se enfrentaron en 62 oportunidades. San Lorenzo fue quien ganó mas partidos y se llevó los tres puntos en 38 ocasiones mientras que Tigre lo hizo en 14. Los 10 partidos restantes finalizaron igualados.

El último partido de San Lorenzo fue ante Atlético Tucumán. El encuentro ante el Decano por la 12º fecha fue adelantado por motivos de organización. Con goles de Nicolás Blandi y Nicolás Reniero, el Ciclón ganó por 2-0.

Tras una seguidilla de empates y triunfos, Tigre volvió a ser derrotado en la última fecha. En el 'Cementerio de los Elefantes', Colón de Santa Fe ganó por 3-1 con goles de Ledesma, Vera y Bernardi mientras que Caire descontó para el Matador.

San Lorenzo atraviesa un gran momento en la Superliga desde el arribo de Claudio Biaggio como entrenador. De los últimos seis partidos, venció en cinco de ellos y se acomodó como uno de los líderes del torneo con 24 puntos.

Tigre jugará su último partido como local en este 2017 y querrá obtener el mismo resultado que consiguió en Victoria ante Estudiantes de La Plata. El equipo de Ricardo Caruso Lombardi se encuentra en los últimos puestos de la tabla y muy cerca de la zona de descenso, lo que derivó su partida del club al terminar el año.