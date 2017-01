Argentina - Chile, en Núñez

En 2011, Argentina goleo 4-1 a Chile en el Monumental (Foto: Olé).

Un clima tenso se vive en la Selección Argentina, donde todo es polémica, desde el entrenador y las decisiones, hasta la sede del próximo partido. Tras el 15 de noviembre pasado y la goleada 3-0 a Colombia en San Juan, los jugadores decidieron no hablar más con la prensa, y allí, comenzaron las especulaciones de dónde se jugará el siguiente encuentro.

Durante los procesos eliminatorios para 1994, 1998, 2002, 2006 y 2010, la Selección siempre había jugado en el estadio de River Plate. A partir de Brasil 2014, se le dio la oportunidad a las canchas del interior, y Rusia 2018 no es la excepción. No obstante, para el partido ante Chile que se disputará en marzo, estaba todo listo para que se juegue en el estadio Alberto J. Armando, la Bombonera. No obstante, la localía volverá al Monumental.

¿Los motivos de la marcha atrás? Primeramente el DT Edgardo Bauza negó que los jugadores hayan pedido jugar en La Boca, que les resultaba indistinto. Además, por un tema de recaudación: en Núñez entran 65.000 personas, 15.000 más que en La Bombonera. La última vez que Argentina jugó en casa boquense había sido en el Superclásico de las Américas 2012 (derrota por penales contra Brasil).

Vueltas a River

Argentina disputó dos encuentros en la casa del Millonario rumbo al próximo Mundial 2018: en la fecha 1, caída por 2-0 ante Ecuador, cortándose una racha de 22 años sin derrotas en Núñez (desde el famoso 0-5 vs Colombia). En la fecha 3, la Albiceleste recibió a Brasil e igualó 1-1. Ambos encuentros, en 2015 y con Gerardo Martino a cargo. Luego, nuestra selección fue local en el Kempes de Córdoba dos veces (2-0 a Bolivia y 0-1 vs Paraguay) y una vez en el Bicentenario de San Juan (3-0 a Colombia).