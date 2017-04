Edgardo Bauza: ¿Acertada decisión o desastre monumental?

Edgardo Bauza estuvo a cargo del seleccionado argentino en ocho oportunidades, todas por Eliminatorias, en los cuales obtuvo tres victorias, dos empates y sufrió tres derrotas.

Lo que se veía venir finalmente se hizo oficial. Edgardo Bauza no seguirá siendo el entrenador del seleccionado argentino. Fue el mismo presidente de AFA, Claudio Tapia, quien se encargó de confirmarlo luego de mantener una reunión con el representante del director técnico. Suenan los nombres de Jorge Sampaoli y Diego Simeone, quienes actualmente dirigen a Sevilla y Atlético de Madrid, respectivamente. Una decisión arriesgada para una dirigencia que no lleva más de dos semanas en el poder. ¿Fue correcta la salida de Edgardo Bauza?

Para analizar si la salida de Bauza es correcta, debemos tomar el asunto desde dos puntos vista: Las formas y los resultados. Desde el punto de vista de las formas, la salida del DT tuvo la desprolijidad que caracteriza a AFA y al fútbol argentino hace tiempo. Desde días antes de la asunción de las nuevas autoridades estaba el rumor establecido de que buscarían nuevo director técnico. Ojo, no está mal reemplazar a un técnico, pero en este caso, la falta de respeto ante Bauza fue descomunal.

Durante toda la semana, los nuevos dirigentes de AFA se llenaron la boca asegurando que el DT seguía, que los contratos hay que respetarlos cuando ya sabían que es lo que iban a hacer. Edgardo Bauza tuvo que digerir, desde su hogar, injurias de periodistas, hinchas e opinólogos. Una falta de respeto para una persona que ganó dos Copas Libertadores y que, te guste o no su forma de ver el juego, jamás se dirigió con soberbia o falta de respeto ante nadie. Desde este punto de vista, la decisión estuvo mal.

Llegamos al otro punto de vista, el de los resultados. Aquí, lamentablemente, Bauza no puede defenderse con ningún argumento, e incluso nada hace ver que podría hacerlo en el futuro. El reciente ex técnico de la Selección Argentina estuvo al frente de la misma durante ocho partidos, en los cuales sufrió tres derrotas, dos empates y solo obtuvo tres victorias. Un promedio inaceptable para una selección que cuenta con jugadores de talla mundial. Estas tres victorias, se consiguieron con Lionel Messi en cancha y es justamente por esto digo que no se imaginaba un futuro brillante para Edgardo, el factor Messi.

El astro de Barcelona se perderá por suspensión tres de los cuatro partidos que le quedan al seleccionado antes de Rusia. ¿Cuáles fueron los resultados de Argentina sin Messi durante la era Bauza? Dos empates y dos derrotas. Mientras que con el capitán en cancha fueron tres victorias y una derrota. Incluso dos de estas tres victorias fueron por 1 a 0 con goles de Lionel. Los números no mienten y nos demuestran que, sin Messi en cancha, Bauza y la selección no obtienen resultados, por lo que no se podría esperar que esto cambie en los próximos tres partidos, que como mencionamos, no tendrán al diez en la cancha.

Resumiendo, entonces, en cuanto a resultados, el despido de Bauza es justificado y casi lógico. Argentina jugó la final del mundial anterior, no se puede permitir que el equipo llegue a estar en posiciones de repechaje o hasta afuera, temporalmente, del próximo mundial. Esta consigna es para Edgardo Bauza, Pep Guardiola o José Mourinho. Argentina es mucho más grande que cualquier técnico y la obtención de resultados es un condicionante. La exigencia es altísima y en ocho partidos, demostró no estar a la altura.

Ahora bien, en cuanto a las formas, ninguna persona de bien, incluyendo a Edgardo Bauza, se merece el destrato y el juego que hubo con su nombre durante la última semana. Ya sea viniendo de AFA, que tenían una decisión tomada, o del periodismo que afirmó que conocían la misma. La degradación del nombre del director técnico no fue buena. En este punto es donde la decisión deja mucho que desear. Sin lugar a dudas demostró que AFA sigue teniendo la misma suciedad que siempre y que el manoseo, está a la orden del día. Una total falta de respeto para el ex técnico de San Lorenzo y San Pablo, entre otros.