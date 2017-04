Edgardo Bauza: Cronica de un fracaso

El patón fue elegido en agosto pasado como entrenador del seleccionado nacional y estuvo al mando durante ocho partidos de los cuales solo obtuvo once puntos sobre veinticuatro posibles, muy al contrario del seleccionado brasileño que sobre la misma cantidad de encuentros jugados sacó victorias en todos ellos. Argentina bajo la dirección de Bauza ha ganado tres partidos, empatado dos y perdido otros tres; uno de manera humillante frente a Brasil, dejando al conjunto albiceleste al borde de la eliminación.

El primer partido del ciclo Bauza comenzó con el pie derecho y fue victoria por la mínima frente al combinado uruguayo, un encuentro disputado en el Estadio Malvinas Argentinas en tierras mendocinas; el solitario gol del capitán argentino en el final del primer tiempo fue suficiente para que el conjunto albiceleste se quede con los tres puntos.

Luego de disfrutar de un buen comienzo todo parecía encaminado para que el patón se arrancara los pelos de la cabeza. Con dos empates seguidos en condición de visitante hicieron que comenzara la fecha número ocho de las eliminatorias estando en la primera posición de la tabla y la finalice en el quinto lugar, puesto que ocupa actualmente, dejando al equipo en repechaje. El primer encuentro se jugó en tierras venezolanas y finalizo con dos tantos para ambos equipos y el otro partido que comenzó con ventaja para los argentinos también terminaría igualado por dos goles para ambos conjuntos.

Todo fue de mal en peor para Edgardo Bauza ya que las cosas no le salieron muy bien. Su equipo enfrentaba al seleccionado paraguayo, un equipo débil que se encontraba en los últimos puestos de la tabla. Lo que debía ser un partido controlado por los argentinos término en una sorpresiva victoria para el combinado guaraní. Después las cosas siguieron empeorando y se vio una de las peores caras de la selección argentina, esta vez frente al scratch brasileño. El equipo nacional se vio arrullado y humillado frente a un Brasil que dómino el encuentro de principio a fin, el partido finalizo con una goleada por tres a cero a favor de los carioca.

A esta altura de las eliminatorias el Patón ya era cuestionado y se hablaba de un posible sucesor, pero fue el capitán que lo salvo de no ser ejecutado prematuramente. Con un Messi brillante y un rival que no supo manejar el partido, Argentina apabullo a Colombia con un contundente tres a cero en lo que sería el último partido del año 2016. Esto le dio algo de esperanza a Bauza ya que por primera vez en mucho tiempo había logrado que el equipo juegue de manera decente. Luego le seguiría su segundo, y único, triunfo al hilo. Esta vez frente a Chile, nuevamente Lionel Messi marcando de penal le dio la victoria a la albiceleste. Pero a pesar del buen resultado el equipo no brillo y se vio dominado por los chilenos en gran parte del encuentro, el equipo de Bauza no pudo contener la pelota y mucho menos generar situaciones claras de gol. Se debe agregar que sobre el final del partido se dio lo más temido por todos, Lionel Messi seria suspendió por un insulto al juez de línea lo que no le permitiría jugar en la próxima fecha.

El último encuentro con Bauza en el banco argentino fue en La Paz. Con una Argentina que no supo nunca a que jugaba, con varios jugadores que no son habituales en el once titular debido a las suspensiones y sin su capitán. Los bolivianos se encargaron de conquistar el imperio Bauza y arrebatarle el seleccionado argentino. Fue victoria dos a cero a favor de Bolivia.

Luego del partido con Colombia, que por su propia fortuna, ganaría Edgardo Bauza y sus jugadores fueron fuertemente cuestionados por una prensa que los lapido por el mal funcionamiento del equipo, la inexplicable convocatoria de jugadores que no son titulares en los equipos en los que militan o juegan en equipos menores: el caso de Sergio Romero; hoy suplente en el Manchester United; y Ezequiel Lavezzi que es suplente en un equipo de una liga menor como es la china. Bauza nunca pudo jugar de la manera que a él le gusta debido a la convocatoria de jugadores ofensivos, cosa que contrasto con el estilo tan conservador y poco arriesgado que lo llevo a la gloria con Liga de Quito y San Lorenzo.

El fin del ciclo del Patón llego de la mano del nuevo presidente de AFA, que alegó que “fue un técnico contratado por otra dirigencia” ¿será el fin de varios de sus ex dirigidos también?