Jorge Sampaoli: "Mi sueño es dirigir la Selección de mi país"

Fuente: La Gaceta

Finalmente se rompió el silencio. Jorge Sampaoli dio una conferencia de prensa en el Sevilla y destacó que sus posibilidades de asumir como DT de la Selección Argentina son optimas. Sin embargó, aclaró: "La realidad la dará el presidente cuando se concrete esta situación, hay un contrato que hay que respetar y todavía eso no está resuelto". La AFA deberá pagar un millón y medio de dólares por la desvinculación del entrenador del Sevilla.

Sampaoli fue duro con los medios que anunciaron desde hace tiempo su partida del Sevilla: "Esos medios de comunicación que hablan todo el tiempo con supuestos generan condicionamientos. Esto hace que la gente te repruebe, o que el equipo pase inadvertido, y acá lo importante es el equipo. El Sevilla hizo una campaña respetable, no es para ovacionar pero si para respetar." Los Blanquirojos se mantuvieron entre las primeras posiciones en gran parte del torneo. Finalmente quedaron en novena posición, con posibilidades de escalar como máximo un escalón más. Este sábado a las 16:00 enfrentan al Osasuna en la última fecha del La Liga. Asimismo el argentino declaró: "Si yo hubiera llegado a un acuerdo, no tendría que dirigir el último partido del Sevilla, no me lo perdonaría. El Presidente de AFA declaró que al único que quería era a mi, pero no hubo contacto.".

Aclaró además el motivo del por qué tardo tanto en salir a hablar: "Tome la decisión de no hablar de ningún tema que no este relacionado con el Sevilla porque no correspondía, y porque iba a generar que se pensará a mi imaginándome técnico de otro lugar cuando yo estaba defendiendo los colores de este club, y me iban a querer manchar."

Retomando sus intenciones a futuro y la inminente llegada a la albiceleste remarcó: "Cada ser humano tiene un sueño.Mi sueño desde que tengo uso de razón era dirigir la Selección de mi país, o jugar para ella. Las piernas nunca me dieron esa posibilidad, pero dirigirla es mi sueño desde muy chico. Y aunque esto me quite la posibilidad de volver a dirigir en una liga como la que disfrute este año, porque acá están los mejores, si mi país me necesita tengo que ir". Si bien quedó aclarado que su vinculo con el club español no está terminando, todo indicaría que al terminar la temporada se sumaría a la Selección Argentina. Así es que trasciende que hoy se conozca la lista oficial con varias novedades para enfrentar a Brasil y Singapur.