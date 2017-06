Jorge Sampaoli:"En todos los amistosos buscaremos ser protagonistas"

Google Plus

Sampaoli en el medio de la conferencia de prensa. Foto: Web

El flamante técnico de la Celeste y Blanca brindó la habitual charla ante de cada compromiso a horas del choque frente Singapur a esto comentó:"Se viene otra etapa de preparación. Pasamos un partido exigente con Brasil y estimo que también lo será con Singapur. Pero más allá de las diferencias que sabemos que existen entre ambos, buscamos instalar una idea ofensiva", es el segundo encuentro de preparación por la gira de Asia y Oceanía. Uno de los grandes ausentes es el capitán Lionel Messi, mientras Javier Mascherano se está recuperando de una lesión designó a Lucas Biglia sobre eso dijo: "Biglia será el encargado de llevar la cinta frente a Singapur por las ausencias de Messi y Mascherano";el DT santafesino tiene como principal objetivo clasificar a Argentina al próximo mundial de Rusia a esto declaró: "No tenemos la certeza de que vamos a ganar, pero sí la convicción de que vamos a buscar hacerlo en todos los partidos desde el inicio. Trabajamos en distintas alternativas agresivas en ataque por el lugar que hoy ocupamos en las Eliminatorias".

Su estreno por eliminatorias será en el clásico del Río de La Plata frente a Uruguay en Montevideo sobre esto aclaró: "Uruguay contra Italia (triunfo por 3-0 de los "azzurros") jugó con varios suplentes. Imagino un partido y contexto distinto, ya que los dos nos estaremos jugando parte de la clasificación al Mundial" la idea es ir a ganar a Montevideo para seguir con chances de clasificar al mundial. En todos sus equipos es fundamental un arquero con buen dominio en sus pies a esto murmuró:"Hoy no puedo definir quién será el arquero para ese partido. Con Brasil atajó Romero, mañana(martes) lo hará Guzmán. Los valoro a los dos, pero también hay otros que aún no fueron citados y pueden terminar jugando", dejo una gran incógnita con respecto al arco Nacional.

Sobre su esquema ofensivo para medirse a Singapur puntualizó: "No descarto utilizar este esquema en el futuro" el número telefónico sería 2-3-5 con solamente dos defensores en la última línea novedoso a simple vista. Para finalizar en estos encuentros de la gira por el continente asiático no tuvo acción Mauro Icardi a esto concluyó:"Teníamos dudas respecto de su participación aunque sea en un partido de los dos. Pero sí queríamos verlo no en lo individual sino en lo grupal para ver si encajaba en esta idea de juego. Igualmente habla muy bien de él como profesional que haya venido lesionado, ya que podría estar en este momento de vacaciones con su familia" lo elogió al delantero del Inter de Milán de gran presente y en recuperación de una lesión.