Análisis 2016/17: Ángel Correa. En busca de continuidad

Ángel Correa vistiendo la camiseta de la Selección Mayor. (Foto: Taringa)

Con la llegada de Jorge Sampaoli, el rosarino Ángel Correa parece no entrar en consideración para la Selección Argentina, al menos por el momento. Por eso, el ex San Lorenzo podría buscar continuidad en otro club a préstamo luego de una temporada en el Atlético de Madrid en la cual, si bien jugó más partidos que en la anterior, no termina de quedarse con la titularidad en el equipo dirigido por Diego Simeone.

Correa llegó al Aleti a mediados del 2015, debutando el 22 de agosto en la victoria por 1-0 frente a Las Palmas. Durante su primera etapa en el equipo español disputó 26 partidos en el ámbito local (ocho de titular) y anotó cinco goles; en Copa del Rey fue titular en tres de los cinco cotejos en los que estuvo presente (dos goles), y en su primera Champions League sólo fue titular una vez, jugó cinco encuentros y anotó un gol, frente al Benfica.

Durante su estadía en el Colchonero, el rosarino fue partícipe de los Juegos Olímpicos 2016 con la Selección Argentina Sub 23, disputando los tres partidos de la fase de grupos y marcando un gol ante Argelia. En cuanto a la Selección mayor, fue uno de los jugadores predilectos de Edgardo Bauza durante su ciclo con la Albiceleste, aunque sólo fue titular en dos de los seis partidos que disputó.

En su segunda etapa con la camiseta del Atlético de Madrid, Ángel tuvo más continuidad, participó en 31 de las 38 fechas del torneo local pero sólo fue titular 10 veces, marcando cuatro goles. En Copa del Rey disputó siete partidos (cinco desde el arranque), anotando también en cuatro oportunidades, mientras que en Champions League alcanzó las neuve presencias pero en sólo dos de titular, sin goles.

Debido a que Jorge Sampaoli no lo citó para los amistosos ante Brasil y Singapur, Correa no quiere perder terreno en la Selección pensando en el Mundial de Rusia 2018, por lo que no hay que descartar que pueda ser cedido a préstamo para sumar los minutos deseados y llegar a la máxima competencia a nivel selecciones de la mejor manera.

Jugadas, goles y asistencias de Correa con el Atlético de Madrid en la temporada 2016/17

LOS NÚMEROS DE CORREA EN EL ALETI

TEMPORADA PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS DE TITULAR GOLES 2015/16 36 12 8 2016/17 47 17 8

LOS NÚMEROS DE CORREA EN LA SELECCIÓN MAYOR