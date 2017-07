Análisis del 2016/17 Juan Foyth: El futuro de la zaga

Google Plus

El zaguero es una de las proyecciones con más futuro para integrar el combinado nacional. Foto: Prensa Estudiantes de La Plata

La Selección Argentina entró en una etapa decisiva de cara al Mundial de Rusia 2018 y, además, el nuevo seleccionador, Jorge Sampaoli, ha decidido renovar el plantel en base a los rendimientos de los jugadores, tanto del ámbito local como internacional. En esta oportunidad, el foco está puesto en un joven proyecto nacional que se desempeña en Estudiantes de La Plata.

Juan Foyth, un defensor central de 19 años que en el último tiempo ha tomado gran protagonismo en el Pincha, no sólo por haberle sacado el puesto al histórico Leandro Chavo Desábato sino que también por ser la ficha más buscada en el Viejo Continente. El joven, que en sus primeros pasos en la etapa formativa fue un hábil enganche, tiene cualidades muy necesarias en el fútbol moderno de hoy: mucha personalidad en la marca, fuerza, decisión, traslado de la pelota, buen pase y presencia en el área rival. Además, ya se probó la Albiceleste en el Sudamericano y el Mundial Sub20, donde, a pesar de los resultados colectivos, su nivel individual fue lo mejor de una endeble defensa. Será seguido por el ex DT de Sevilla. Hasta ahora, en Estudiantes disputó siete juegos de titular, donde no ha conseguido marcar goles pero si afianzarse y tomar rodaje en la zaga.

Este proyecto de defensor central a base de sus actuaciones cada día más sólidas en Estudiantes, no tardará mucho en ganarse en la confianza de Sampaoli, quien está deseoso de arrancar un proceso de recambio en la Selección Argentina.