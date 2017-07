No perdió su silla

Banega regresa al fútbol español | Foto: SFC

Con el nuevo mercado de pases que recién acaba de comenzar, Éver Banega acordó su incorporación a Sevilla tras una temporada en el fútbol italiano vistiendo la camiseta de Inter de Milán.

El rosarino de 29 años de edad se presentó el lunes en las instalaciones del club para realizar los estudios médicos correspondientes y firmó su vínculo hasta el 2020. Además, ya se encuentra a disposición de Eduardo Berizzo, nuevo entrenador del conjunto sevillano.

Con la llegada confirmada de Banega, el jugador dio sus primeros testimonios en su regreso a Sevilla: "He pasado dos años espectaculares aquí, consiguiendo cosas importantes y eso la gente lo valora, yo también valoro mucho que el club siempre me haya abierto las puertas. Las cosas son claras y Sevilla tiene que estar arriba peleando con los grandes, quiero estar lo antes posible porque son partidos muy importantes también es vital estar en la fase de grupos de la competición más importante que existe. Siempre he estado en contacto con los chicos. Dejé muy buena relación aquí y me han abierto las puertas".

El jugador surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors no tuvo la continuidad deseada en el conjunto milanés, allí disputó 28 partidos de los cuales estuvo como titular en 20. Puntualizando sobre más datos de su trayectoria en la Serie A anotó seis goles y asistió en ocho oportunidades.

Mientras que en el club español, Banega ha jugado un total de 94 partidos, donde anotó en 13 oportunidades y asistió en 12 ocasiones. Cabe destacar, que el jugador consiguió dos Europa League en los años 2015 y 2016.