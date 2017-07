Lucas Biglia se viste de rossonero

El jugador es la octava incorporación del club milanés | Foto: Web

Llegó la oportunidad de su vida. Tarde para algunos, en el momento indicado para otros. Lo cierto es que el oriundo de Villa Mercedes deja la capital italiana y se muda al norte del país en el mejor momento de su carrera. Lucas Biglia, con 31 años, se convirtió en nuevo jugador de Milán por 17 millones de la moneda europea, más otros tres de bonificación para su último club, Lazio.

En el equipo capitalino jugó más de 100 partidos y hasta convirtió más de una docena de goles, algo poco usual en un jugador de su puesto. Además, la última temporada fue la mejor desde su arribo en 2013, ya que se consolidó como capitán y fue uno de los pilares para que Lazio terminara entre los mejores cinco de la liga y accediera a la próxima UEFA Europa League.

Con actuaciones muy convincentes y con un lugar asegurado en el seleccionado argentino, las propuestas de los poderosos del Viejo Continente no tardarían en llegar. Desde Inglaterra, Liverpool y Manchester United se interesaron en él, pero la oferta más suculenta llegó desde el norte de Italia.

Milán, que intenta resurgir luego de años de malas campañas, no dudó y compró su pase. A diferencia de lo que ocurrió con Gonzalo Higuaín, cuando este emigró de Napoli y provocó la ira de los aficionados, Biglia manifestó que no hubo problemas: "Elegí jugar en Milan. En Lazio no me trataron mal y lo agradezco mucho".

Una vez que arribe a su nueva entidad, el surgido en Argentinos firmará un contrato por tres años, será compañero de Mateo Musacchio y formará parte de un plantel que tendrá como meta acceder a la fase de grupos de la Europa League y destronar a Juventus en la Serie A.