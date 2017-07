Sampaoli: "Vamos a Uruguay con la obligación de ganar"

El DT Sampaoli comenzó la conferencia en Ezeiza hablando del amistoso planeado con jugadores del fútbol local - que se iba a llevar a cabo post gira en Asia - y que finalmente no se dió: "No fue pactada con tiempo sino en un momento muy dificultoso con los equipos de pretemporada. Una vez cancelado ese partido tuvimos la necesidad de hablar con jugadores del medio local que iban a estar en esa lista más jugadores que juegan en otras ligas que se encontraban en el país. Aprovechamos con el dialogo para seguir interiorizando sobre una idea que queremos que se mantenga en el tiempo", sostuvo.

Consultado por Ricardo Centurión - que finalmente no jugará más en Boca Juniors - sobre si es un jugador que convocaría dijo: "A Centurión lo analizo futbolísticamente. No puedo analizarlo en un contexto que no manejo. Será convocable por el rendimiento su club y su actualidad. Siempre lo analizaré en ese sentido" mantuvo sobre el tema del día.

El desafío es clasificar a Rusia 2018 y para ello, la Selección Argentina deberá enfrentar a Uruguay (31 de agosto) y Venezuela (5 de septiembre) por las eliminatorias Sudamericanas. Con respecto al próximo rival, y primer partido oficial de la Era Sampaoli afirmó: "Estamos viendo todo lo que se refiere a los últimos partidos de eliminatorias y amistosos. Es un equipo muy valiente, con una estructura que se sostuvo en el tiempo. Estamos evaluando qué hacer para que la Argentina se imponga en un escenario difícil. Vamos a Uruguay con la obligación de ganar", aseguró el ex DT del Sevilla.

Para la doble fecha de eliminatoria, Sampaoli tiene a un jugador confirmado de los once: "Messi es el único titular indiscutido" a lo cual agregó: "Tenemos diálogo fluido, con mensajes constantes. Hablamos de su lugar en el campo. Hay que darle herramientas. Aislarlo a él en la cancha es un error".

MÁS DECLARACIONES DE JORGE SAMPAOLI:

- La lesión de Funes Mori: "La ausencia de Ramiro fue un golpe fuerte. Tiene rasgos que se acercan mucho a la idea que tenemos. Tendrán oportunidades otros futbolistas, pero estamos pendientes de su recuperación para que vuelva a estar convocable".

- Mascherano: "Contar con él es importante. Por su experiencia, por su calidad y por lo que representa para el grupo. Aporta buena lectura de juego, valentía, liderazgo y sabe jugar estos partidos. Entiende la necesidad de la selección".

- Agüero: "Aprovechamos su estadía acá y le mostramos lo que necesitamos más allá de sus capacidades para saber qué necesita Argentina".

- ¿Higuaín, Alario o Icardi?: "No se trata de buscar el 9, sino de buscar sociedades. Hay jugadores que, juntos, se neutralizan. Y otros que, juntos, se potencian".

- Jugadores en lista: "Enzo Pérez nos da la opción de ser interno o externo. Creció mucho. Pity Martínez iba a ser citado para el amistoso. Tiene mucho potencial"

- Selecciones juveniles: "La Sub 20 me ilusiona. Porque este equipo va a ser el que nos va a clasificar para los Juegos Olímpicos. Me ilusiona el trabajo en las juveniles. Y hacerme parte de esto me hace muy feliz. Los chicos son los que van a generar las grandes transformaciones del fútbol argentino".

- Charla con entrenadores de otras disciplinas: "La idea de reunirnos con entrenadores de otros deportes es para tener parámetros comunes más allá de la disciplina. Ojalá se sigan dando".

- Punto de vista del fútbol local y un pedido: "Al fútbol argentino lo encontramos entretenido por vertiginoso. Quizás, con el tiempo, encontremos talento que sobrepase esa intensidad. (...)Se tiene que reglamentar que la selección sea prioridad y los clubes van a tener que cumplir".