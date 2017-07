Jorge Sampaoli: “Messi es el único titular indiscutido de la Selección”

Foto: Web

Hoy el mundo de la Selección Argentina esa convulsionado, porque está en un momento de transformación de la mano de Jorge Sampaoli y sus ayudantes, que tienen planes de presente, pero también proyectos con mucho futuro.

Da gustó escuchar a Sampaoli por los conceptos que brinda en una conferencia de prensa y más aun pensando en el futuro cercano de la Selección mayor, pero también en la Sub 17, 19, 20, 21, que son el futuros de la albiceleste en los próximos mundiales que se aproximan.

"En este tiempo aproveché para seguir manejando una idea con algunos jugadores. Por ese camino vamos. Nos vamos dos semanas a una gira por Europa para hablar con varios futbolistas. Queremos dialogar con ellos y aprovechar el tiempo que tenemos", confesó el director técnico Jorge Sampaoli que realizará una gira europea para hablar con todos los jugadores.

"De Uruguay estamos viendo todos los últimos partidos que jugaron en Eliminatorias, las diferentes sociedades que tienen. Son un equipo muy valiente, decidido, con una estructura que se ha sostenido en el tiempo. Estamos evaluando cómo provocar que Argentina se imponga en un lugar difícil", confesó el DT que está realizando un seguimiento de como juega la Selección charrúa.

"Si la prioridad es la Selección, tiene que estar claro, hay que reglamentarlo: que cada categoría tenga prioridad. Tiene que estar firmado y pactado. Si no va a quedar todo en el aire y queda todo sujeto a que cada uno entienda en qué momento va a ceder", dijo Sampaoli haciendo referencia que tiene que ser prioridad la Selección sobre los clubes.

"Mesi es el único titular indiscutido de la Selección. Tenemos al mejor jugador del mundo. A partir de él nace el equipo", definió de esta manera el DT de la Selección tras elogiar al mejor del mundo.

“A Ricardo lo analizo futbolísticamente, no a la persona en un contexto que no manejo. Lo que no conozco no puedo analizar. Centurión será convocable en base a su rendimiento en su club y su actualidad", confesó el DT dando su visto bueno sobre el momento que vive Ricardo Centurión.

“Con Agüero tuve una conversación. No estuvo en esos amistosos, pero aprovechamos su estadía acá y en lugar de ir a visitarlo a Manchester aprovechamos para hablar con él. Le mostré lo que necesitábamos, las capacidades para lo que necesita Argentina. Va a tener las mismas chances que todos". Comentó Jorge Sampaoli al preguntado por la ausencia de en las últimas convocatorias.

“Javier entiende muy bien el juego, la salida, el juntarnos continuamente. Es un jugador importante". El DT llenó de elogios al defensor central de Barcelona, Javier Mascherano.

Ramiro Funes Mori: "Su ausencia fue un golpe muy duro. Es un jugador representa lo que queremos para esa función: la salida en espacios largos, la marca mano a mano. Esperamos poder contar con él más adelante". Dijo el DT haciendo referencia la mala suerte que tuvo el defensor central del Everton de Inglaterra.

Enzo Pérez: "Tiene un grado de madurez que me llama la atención. Es un futbolista que ha mejorado mucho: es un volante que puede arrancar de interno y terminar como externo con mucha facilidad. Puede ser un gran aporte para lo que viene", llenó de elogios al nuevo jugador de River que también será convocado en la convocatoria local.

"Iba a ser citado al partido del fútbol local. Tendrá que ver con su realidad en sus clubes. Tengo mucha expectativa con él porque es un jugador muy desequilibrante", por último el DT de la albiceleste no descartó de Gonzalo Martínez puede ser convocado para los próximos amistosos.