El Sevilla triunfó en Emirates

Google Plus

Foto: MARCA

El equipo que dirige el argentino Eduardo Berizzo va tomando forma y estilo como quiere el técnico y lo está demostrando de a poco. En un nuevo encuentro por la Emirates Cup, el conjunto sevillano dio la sorpresa en el estadio Emirates, venciendo al Arsenal por 2-1 con goles de Joaquín Correa y del francés Nzonzi.

En un primer tiempo, donde el conjunto local dirigido por Axel Wenger jugó mejor, haciendo rápidamente el control del balón y generando bastante situaciones de peligro por la banda de Lacazette, la reciente incorporación de los Gunner's, estuvo muy activo y tuvo la chance de poder convertir un gol, pero la suerte no estuvo de su lado.

El Arsenal fue mejor y pudo haberse ido en ventaja, pero el nerviosismo provocó que la definición no sea buena. De a poco el Sevilla, con la conducción de Ever Banega, se fue soltando y mostrando un gran nivel. El ex Boca filtró un gran pase para que Ben Yedder quede frente al arco y define, pero el balón se estrelló en el palo y salió.

Ya en el complemento, los Gunner's salieron de la misma manera, pero el que convirtió el primer gol fue el Sevilla. Cuatros minutos más tarde de haber comenzado la segunda etapa, una buena jugada colecta de Ben Yedder y Joaquín Correa, y el argentino quedó frente al arco y puso rápidamente el 1-0 a favor del conjunto español

Luego de varios minutos, más precisamente a los 17, Lacazette puso el 1-1 parcial a favor de los Gunner's. Pero la sonrisa no le duró mucho, porque seis más tarde, el francés Nzonzi, convirtió un golazo desde fuera del área grande, recibiendo un pase y de primera la colocó en el ángulo superior donde el portero del Arsenal no pudo llegar.

Los minutos pasaron y el argentino Correa cumplió con una muy buena tarea y minutos más tarea fue reemplazado. El tiempo pasó y la victoria se la llevó el Sevilla de Berizzo, pero aún así no pudo conseguir el triunfo debido a que el conjunto inglés tenía más diferencia de goles a favor. Aunque eso es lo que menos importa en este momento.