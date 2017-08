Google Plus

Riquelme brindó una charla a los juveniles de la Selección | Foto Web

Cada vez que aparece Juan Román Riquelme, da que hablar y siempre es información y es noticia por todos lados. En esta oportunidad hay que volver a destacar al máximo ídolo de Boca Juniors que fue invitado por su amigo Pablo Aimar, técnico de la Selección Sub 17 para brindarles una charla a los chicos de Sub 17 y Sub 15 conducida por Diego Placente.

En el predio Julio Humberto Grondona, ubicado Ezeiza, estuvo convulsionado tras la repentina aparición de Juan Román Riquelme en la tarde del miércoles, con el objetivo de brindarles una charla a los chicos de la Sub 15 y 17 conducidas por Pablo Aimar y Diego Placente respectivamente.

Cabe recordar que el equipo dirigido por el Payaso Aimar disputó un amistoso internacional ante la Selección sub 15 de Paraguay, encuentro que se disputó en el estadio 20 de Octubre de Tristán Suárez, cercano al predio de Ezeiza. El resultado final fue un 3-1 a favor de los pibes de la albiceleste que de a poco van tomando forma del pensamiento de juego que tiene el DT.

Ya en la charla que brindó el máximo ídolo de Boca Juniors, dio consejo a todos los chicos que miraban asombrados porque tenían a un referente como Riquelme en frente de sus ojos. Cabe aclarar que tanto Pablo Aimar y Juan Román fueron compañeros en muchas oportunidades vistiendo la camiseta de Argentina y consiguiendo títulos.

Ambos compartieron plantel en el Sudamericano Sub 20 de Chile y el Mundial de la misa categoría en Malasia. Ambos torneos se consagraron campeones. Pero también en la Selección mayor, jugaron la copa América 1999, Copa Confederaciones 2005 y el Mundial de Alemania 2006.

Dos jugadores que tienen mucha historia en la Selección Argentina, pero también en sus clubes, Riquelme es el máximo ídolo de Boca y Aimar esta de la misma manera considerado en River Plate.