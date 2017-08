Finalizó la gira

Jorge Sampaoli reunido a Javier Mascherano. Fuente: La Nación

El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli junto a su ayudante de campo, Sebastián Beccacece mantuvieron encuentros con los jugadores convocados, desde el 6 de julio que comenzó la gira hasta hoy 15 de agosto. En este periodo recorrieron ocho ciudades; en Argentina dos: Buenos Aires y Rosario, mientras que en el viejo continente fueron seis: Barcelona, Sevilla, Milán, Londres, Madrid y Paris. Además presenciaron seis partidos: Milán vs Craiova; Tottenham vs Juventus; Arsenal vs Chelsea; Sevilla vs Roma; Atlético Madrid vs Leganés; Barcelona vs Real Madrid.

Esta gira tuvo varios objetivos que hoy AFA los dio a conocer, el DT quiso establecer pautas de identidad colectiva a corto plazo, también desarrollar de manera virtual el funcionamiento ante la imposibilidad del entrenamiento practico en el campo. Además, determinar y puntualizar estrategia de partido de cara a los encuentros de Eliminatoria. A cada jugador le exhibió imágenes de futbolistas en donde pueda existir compatibilidad, sin experiencias compartidas previamente. Habló con 31 jugadores sobre la situación que se está por venir.

Los futbolistas que recibieron al técnico de la Albiceleste en esta gran gira fueron: Sergio Romero, Nicolás Otamendi, Ever Banega, Javier Pinola, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Emiliano Rigoni, Lautaro Martínez, Gino Peruzzi, Lautaro Acosta, Juan Foyth, Fernando Belluschi, Mauro Icardi, Javier Pastore, Lucas Biglia, Ángel Di María, Mateo Musacchio, Giovani Lo Celso, Nicolás Pareja, Manuel Lanzini, Paulo Dybala, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Lionel Messi, Joaquín Correa, Fernando Fazio, Diego Perotti, Augusto Fernández y Guido Pizarro.