Últimas victorias ante la Blanquirroja

Argentina ganó 5 de las últimas 8 veces que se enfrentó a Perú (Fotomontaje).

Se vive un ambiente muy particular. Este partido ante Argentina y Perú es el más trascendental de los últimos 30 años, porque por primera vez desde 1985, ambos elencos están en iguales condiciones para clasificar a una Copa del Mundo, esta vez para Rusia 2018. Las cosas del destino: Ricardo Gareca empujaba al gol en aquel 2-2 del `85 en el Monumental para meter a la Argentina en México ´86 (donde fue campeón del mundo) y el Tigre no fue convocado por Carlos Bilardo a la cita mundialista. Ahora, tiene la chance de "vengarse" siendo el DT de Perú, que quiere cortar la sequía, ya que no clasifica a un Mundial desde la edición de España ´82. Será un duelo a todo o nada para los dirigidos por Jorge Sampaoli, en La Bombonera, justamente donde Perú supo eliminar a la Argentina del Mundial México ´70. Es un encuentro con todos los condimentos, entre dos selecciones con muchísima historia, aunque hablando estadísticamente, la Albiceleste es muy superior.

Sea por Eliminatorias, Mundiales, amistosos o Copa América (antes Sudamericanos), la Albiceleste y la Bicolor se midieron en 50 ocasiones: la Argentina ganó 32 veces, hubo 13 igualdades y Perú sólo se hizo de la victoria en cinco ocasiones, todas ellas jugando fuera de éste país, y no logra derrotar a los argentinos desde el 2-1 en la Copa América de Bolivia ´97. Vamos a recordar los últimos triunfos argentinos ante los peruanos

Argentina 3-1 Perú: Eliminatorias Brasil 2014

El 11 de octubre de 2013, en el Monumental, la Selección de Alejandro Sabella, ya clasificada a Brasil `14, se lucía ante Perú, ya sin chances de acceder al torneo mundialista. Sin Lionel Messi, la Albiceleste ganó 3-1, con doblete de Ezequiel Lavezzi y el restante, de Rodrigo Palacio, aunque ganaban los peruanos gracias al tanto de Claudio Pizarro (que en el duelo en Lima ante Argentina de ésa Eliminatoria, que terminó 1-1, había errado un penal). Pachorra alineó con Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Federico Fernández, Marcos Rojo; Ángel Di María (C), Lucas Biglia, Ever Banega; Sergio Agûero, Lavezzi y Palacio.

Argentina 2-1 Perú: Eliminatorias Sudáfrica 2010

El 10 de octubre de 2009 quedó grabado a fuego en la historia de la Albiceleste. Otra vez, el Antonio Vespucio Liberti fue testigo, bajo una lluvia torrencial, de una victoria épica. El equipo de Diego Maradona necesitaba ganar o ganar para seguir con chances de clasificación directa al certamen mundialista (o, de última, jugar el Repechaje). Con muchos jugadores del ámbito local, ya que en esos años Diego armaba equipos de futbolistas que jugase en la Primera División del fútbol argentino, la Selección se ponía adelante gracias al tanto de Gonzalo Higuaín (quien debutaba oficialmente en la Mayor), pero empató Hernán Rengifo al minuto 89. Parecía todo perdido, hasta que a segundos del pitazo final, cuando el reloj marcaba 93`, apareció Martín Palermo por el segundo palo para empujar la pelta a la red (había entrado en el ST) y dar una victoria realmente festejada. El goleador de Boca, merecidamente, fue a Sudáfrica. Maradona puso a Sergio Romero, Jonás Gutiérrez, Rolando Schiavi, Gabriel Heinze, Emiliano Insúa, Enzo Pérez, Javier Mascherano, Ángel Di María, Pablo Aimar, Lionel Messi (C) e Higuaín.

Argentina 4-0 Perú: Copa América 2007

El elenco de Alfio Basile, en la Copa América organizada en Venezuela, marchaba triunfante y en los cuartos de final minimizó a la Bicolor, que nada pudo hacer ante la jerarquía del mejor equipo argentino de la última década. Con dos goles de Juan Román Riquelme (la figura), Lionel Messi y Javier Mascherano (que en este torneo anotó dos de sus tres goles en la Mayor), la Argentina ganó 4-0 en Barquisimeto y accedió a la semifinal, donde luego derrotaría a México y en la final recibiría el cachetazo de Brasil. El Coco alistó aquel 8/7/07 a éste once inicial: Roberto Abbondanzieri; Javier Zanetti, Roberto Ayala (C), Gabriel Milito, Gabriel Heinze; Mascherano, Esteban Cambiasso, Juan Sebastián Veròn, Juan Román Riquelme; Messi y Diego Milito.

Argentina 2-0 Perú: Eliminatorias Alemania 2006

El equipo de José Pékerman, el 9 de octubre de 2005, ya con su boleto a la Copa del Mundo en Alemania, se aseguraba el primer lugar en las Eliminatorias de Conmebol al vencer en Núñez al equipo peruano con goles de Juan Román Riquelme, de penal, y de Guadalupe, en contra. Fue el debut como titular en la Mayor para Lionel Messi. Esa Eliminatoria fue dominada por la Selección de punta a punta, por encima del Brasil campeón del mundo 2002. José alineó con Roberto Abbondanzieri; Fabricio Coloccini, Roberto Ayala, Gabriel Milito, Juan Pablo Sorín (C); Luis González, Sebastián Battaglia, Christian González; Riquelme; Messi y Hernán Crespo.

Perú 1-3 Argentina: Eliminatorias Alemania 2006

Este partido del 5/09/2004 es recordado porque fue el último de Marcelo Bielsa al frente de la Selección Argentina, adiós sorpresivo dado que la Selección venía de ganar los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y había continuado en el cargo a pesar de las críticas post decepción del Mundial 2002. En Lima, la Argentina se iba encaminando a la clasificación con un buen triunfo, con tantos de Mauro Rosales, Fabricio Coloccini y Juan Pablo Sorín; Jorge Soto empataba parcialmente para el local. El Loco y su última formación: Roberto Abbondanzieri, Cristian González, Coloccini, Gabriel Heinze, Javier Zanetti (C), Javier Mascherano, Andrés D´Alessandro, César Delgado, Carlos Tévez y Rosales.

