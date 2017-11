Una de cal y otra de arena

GRAN FUTURO. Lo Celso tendrá su primera vez con la selección superior. Foto:Web

Argentina ya empieza a palpitar la previa de los últimos amistosos del año en una mini gira por Rusia, tendrá dos partidos, el primero de ellos será ante el local el once del corriente mes y el segundo será cuatro días después ante Nigeria para cerrar el 2017. En los últimos días se supo la baja de Lionel Messi ante el elenco africano, el principal motivo es no poner en riesgo al astro en el segundo compromiso y regresaría a Barcelona, una vez finalizado el cotejo ante el combinado europeo.

Se siguen sumando nombres a la lista de convocados y apareció una sorpresa en la misma, la primera convocatoria de un futuro nacional y se trata de Giovani Lo Celso, el volante creativo de PSG compañeros de sus compatriotas Ángel Di María, otro en decir presente en la gira y de Javier Pastore. El cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli observa a Lo Celso como una apuesta a corto plazo, pensando en el gran objetivo del DT siendo nada menos que la Copa del Mundo 2018 a realizarse en el país, donde se encuentra esperando ambos encuentros.

El ex jugador de Rosario Central tendrá su primera aparición en una nómina de la Selección Mayor, pero ya había sido citado en la selección de los Juegos Olímpicos 2016 en Brasil en una mala actuación de la celeste y blanca. Pero su convocatoria no fue la única sorpresa, anteriormente había sido convocado Emanuel Mammana en lugar de Gabriel Mercado -lesionado-, Emiliano Insúa entró en la plantilla por el lesionado Lucas Biglia y aparece la primera vez de Cristian Pavón y el retorno de Fernando Belluschi.

En las últimas horas se sumó una pérdida sensible para Sampaoli: Mauro Icardi, el delantero del Inter se retiró en el partido de su equipo ante el Torino con una molestia y se detectó el resultado de los estudios una sinovitis con dolor en el tendón rotuliano de la rodilla derecha. Por eso no dirá presente en la última fecha FIFA del corriente año, Icardi ya había estado en la primera convocatoria del ex entrenador del Sevilla frente a Brasil y Singapur pero no tuvo minutos de juego por otra lesión.

Y así está el panorama en las últimas horas de la Albiceleste que está ajustando los últimos detalles del año y como dice la frase una de cal y otra de arena donde sumó para sus últimas presentaciones del año.