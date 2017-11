Mascherano: "Hay etapas que se tienen que terminar y la mía la estoy empezando a cerrar"

Javier Mascherano, un gran referente. Foto: JuanFútbol

Luego de una veda de casi un año, Javier Mascherano habló con la prensa. Con respecto al pacto de silencio que mantuvo todo el plantel dijo: “Pido que no se falte el respeto. Tengo mi mirada, y lo peor que le puede pasar a la sociedad es la falta de respeto, sobretodo de los que tienen que informar". Además, aclaró que si no clasificaban al Mundial también iban a volver a dialogar con los periodistas: “Íbamos a dar la cara, pero queríamos que pase el momento, lo teníamos claro. Esperamos que hayamos aprendido de eso". Por último, sobre ese tema agregó: “Critícame, corregime, búscame errores. Pero no me faltes el respeto”.

La charla continuó sobre su continuidad en la Selección: “Mi ciclo termina en Rusia si voy o termina acá. Hay etapas que se tienen que terminar y la mía la estoy empezando a cerrarla”. Sobre la posibilidad que hubo de quedar afuera de la Copa del Mundo agregó: “Si no íbamos a Rusia, muchos hubiésemos dado un paso al costado. Habría empezado otro ciclo, con otra generación de futbolistas, y no sé si con otro cuerpo técnico”.

Por otro lado, hablo sobre su actualidad en el Barcelona: “Siempre quiero jugar, pero no digo que lo merezca. Los titulares son jugadores de primerísimo nivel. Estoy todo el tiempo analizando mi situación”. Siempre se habla de una posible vuelta al único club que jugó en Argentina, River Plate. Una vez más, aclaró que no tiene pensado volver al país, pero que tampoco tuvo ofertas. Sin embargo, el Jefe no descarta una posible vuelta, sino que va en busca de su felicidad.

“Ahora se va a ver lo que (Jorge) Sampaoli pretende. No es lo mismo preparar un Mundial, que jugar con la necesidad de clasificar. A veces las necesidades hacen que te corras del camino que tenes que ir”. También opinó sobre Gerardo Martino y Edgardo Bauza. “Con Tata (Martino) llegamos a dos finales, y a mí entender, en la Copa de Estados Unidos el equipo terminó jugando en un nivel muy bueno. En el caso de Patón ​(Bauza), habíamos empezado bien, terminamos mal, pero en el medio no pudo contar con el mejor jugador que tiene el equipo, y además no tuvo demasiado tiempo”.