Lionel Messi: “Necesitábamos cualquier cosa para clasificar"

Foto: Tyc Sports

Luego de una difícil y desesperada clasificación de Argentina al próximo Mundial de Rusia 2018, ya quedó en la historia y los argentinos podemos respirar tranquilamente sabiendo que tenemos una ilusión puesta con el mejor del mundo, Lionel Messi, como el héroe y abanderado de nuestra selección.

Lo que nosotros no sabemos es fueron esos momentos previos ante el duelo contra Ecuador en la última fecha de la Eliminatorias y con la posterior goleada por 3-1 con el triplete del mejor del mundo, que nos dio la clasificación al próximo Mundial del Rusia 2018.

Hay que remarcar que, en el encuentro previo ante Ecuador, se conoció que un brujo de Gorina, Manuel Valdez, que fue parte de la delegación Argentina, llevado por los dirigentes de AFA con el objetivo de deshacerse de las malas suerte que tenía el equipo en ese tiempo.

Lo cierto es que este brujo, bendeció el campo de juego, donde jugó la Argentina y también el vestuario donde estuvieron los jugadores y los botines que uso el astro argentino y del Barcelona.

“Me enteré de lo de él, sabía que estaba ahí. No sé si ayudó o no, pero si lo hizo, bienvenido sea. Necesitábamos cualquier cosa para clasificar”, dijo Leo Messi a Fox Sports al ser preguntado por el brujo que estuvo dentro de la delegación.

“También escuché que me curó los botines, pero yo no creo en esas cosas. Sí creo que nos faltaba suerte. Con Venezuela tuvimos chances para hacer un gol y no pudimos. Con Perú creamos muchas situaciones y tampoco la pudimos meter. Se estaban acumulando cosas", confesó el mejor del mundo haciendo referencia a la poca creencia que tiene con estos tipos de cosas, pero si aclarando el momento que vivió la Argentina con no poder convertir goles.