Pavón: "Más contento no puedo estar"

El abrazo y la felicitación de Messi a Pavón. Foto: Olé.

Cristian Pavón hace rato viene haciendo las cosas bien en Boca Juniors, donde es una fija para Guillermo Barros Schelotto y forma una de las mejores duplas del fútbol argentino junto a Darío Benedetto. Tal es así que, ambos delanteros, se ganaron la convocatoria al seleccionado nacional. Aunque Jorge Sampaoli ya venía siguiendo y buscaba el momento indicado para llamar al cordobés, que hoy tuvo su debut en la Mayor.

A los 32 minutos del complemento, Sampaoli mandó a la cancha a Pavón en lugar de Eduardo Salvio, en lo que se convirtió su debut oficial con la Selección Argentina. Acostumbrado a jugar por la banda y dar una mano en defensa, el delantero surgido de las inferiores de Talleres de Córdoba, sin dudas, es una gran alternativa para el DT del seleccionado albiceleste. Además, ofrece desborde, velocidad, cambio de ritmo y, cuando sea necesario, remate desde afuera del área.

En los primeros momentos se lo notó algo nervioso pero, con el correr de los minutos, se acomodó y desplegó un poco de ese fútbol que lo llevó a ser titular indiscutido en Boca. Tal es así que, ocho minutos después de haber ingresado, le gana las espaldas a su marcador y recibe (apenas adelantado) un gran pase entre líneas de Lionel Messi, tiró el centro atrás y, de esa forma, Sergio Agüero selló la victoria albiceleste ante los rusos.

Cuando la pelota acarició la red, tras el cabezazo del delantero del Manchester City, Messi fue a abrazar al atacante. ¿Agüero? No, a Cristian Pavón, quien entendió perfectamente la jugada y metió el centro atrás para que su compañero pueda definir, algo que, a veces, le critican en Boca por no hacerlo.

Luego del partido, Pavón dialogó con el canal oficial de la Selección Argentina y contó las sensaciones de su debut: "Estoy muy contento en lo personal. De haber entrado y haber hecho las cosas bien. Por suerte me salieron las cosas bien y más contento no puedo estar".

Cuando era pequeño, con edad de infantiles, el delantero decía que jugaba "como Messi". Años más tarde se llevó un gran abrazo y un pedazo de elogio por parte del 10 de Barcelona: "Puede ser un jugador muy importante para la Selección, por las características que tiene, no solo es rapídisimo, sino que recibe bien para tirar el pase atrás como lo demostró en el gol del Kun (Agüero)".

El capitán del seleccionado argentino fue directamente a abrazar al delantero xeneize y, luego, contó que lo felicitó "por la jugada y la asistencia que había dado". Sobre esto, Pavón afirmó: "No creía que me iba a abrazar, pero por suerte vino y me abrazó. Mucha felicidad".

Para culminar, el cordobés analizó el encuentro ante Rusia y afirmó: "Fue muy bueno. Estos partidos nos sirven para llegar al Mundial de la mejor manera. Ojalá se de y podamos estar bien allá".