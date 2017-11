Deuda Pendiente

Google Plus

CABEZA BAJA: Mascherano(14) y Pérez(8) no puede creer la dura derrota. Foto:Web

Argentina tenía por delante dos desafíos en la última fecha FIFA del año, en una mini gira realizada por Rusia y tenía dos compromisos el primero de ellos era ante el dueño de casa y tres días después frente a Nigeria. En el primer compromiso fue un triunfo por uno a cero y en el segundo cayó goleado en manos del modesto país africano por cuatro a dos nada menos, luego de ir ganando por dos a cero gran parte del primer tiempo.

En el segundo partido no estuvo presente Lionel Messi porque el cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli,no quería poner en físico el riesgo del astro nacional. En esta gira por el viejo continente sirve para sacar conclusiones pensando en el próximo mundial y parece haber llegado la hora del recambio general en muchas líneas.

La derrota en el segundo encuentro fue un baldazo de agua fría y sorpresivo para Sampaoli y muchos, una vez finalizado el mismo empezaron las dudas porque queda 204 días para el inicio de la máxima competición a nivel selecciones. La gran pregunta en todo esto sería:¿La Celeste y Blanca está para alzarse con la gloria luego de treinta y dos años de sequía?, no tiene una respuesta en estos momentos, no estaba en los planes perder ante el elenco africano.

Cortas Nacional

Se quedó sin invicto

Jorge Sampaoli al frente de la Selección llevaba cuatro victorias(*Brasil-en su debut-, *Singapur,-Ecuador y *Rusia) y tres empates(-Uruguay-su estreno oficial-,-Venezuela y- Perú). Las Águilas le cortaron la racha nada menos, llevaba siete partidos sin conocer la derrota.

*Amistosos

-Eliminatorias Sudamericanas

Presentación por seis

Germán Pezzella, Agustín Marchesín, Emiliano Insúa, Cristián Pavón, Giovani Lo Celso y Fernando Belluschi tuvieron sus primeros minutos oficial con la Albicelete. Pavón, el extremo de Boca Juniors, cumplió una aceptable labor en ambos cotejos asistió a Sergio Aguero para sus conquistas, mientras el defensor de Fiorentina Pezzella mostró un rendimiento acertado, por lo tanto el volante creativo del PSG cerró una discreta actuación.

Volvió el Kun al gol con Argentina y record personal

Sergio Aguero de gran momento en el Manchester City, aportó por duplicado en esta doble jornada de fecha FIFA ante Rusia primero y posteriormente frente a Nigeria. Con ambas conquista superó a Hernán Crespo en la nómina de los máximos goleadores nacional.

Messi dependiente

Sin el capitán es una tarea complicada en la Era Alejandro Sabella no jugó en tres de las cinco caídas, en la era Gerardo Martino no estuvo presente un encuentro (frente a Ecuador en el inicio de las eliminatorias); mientras en la era Edgardo Bauza solamente no jugó dos partidos(Bolivia en La Paz y Paraguay en Córdoba) y por último en la era Jorge Sampaoli se ausentó en una ocasión. En total los números hablan por sí solos y será un panorama oscuro pensando en lo que se viene.

Última vez en recibir cuatro goles luego de ir ganando

El 18 de noviembre de 1959 Chile se lo dió vuelta a Argentina por cuatro a dos, en el estadio Monumental de Santiago.

LO DICE TODO: El rostro de Sampaoli no puede entender la dura derrota ante Nigeria.Foto:Web

Y así estuvo el panorama en esta doble fecha, ahora la cabeza de Sampaoli tiene que pensar en el año siguiente y buscar recambio, la próxima jornada FIFA será en Marzo. Argentina tiene un amistoso programado en Basilea con Italia y quiere un segundo adversario de otro continente para tener más roce internacional.

El saldo de la jornada de noviembre es deuda pendiente y la escuadra comandada por ex entrenador de Chile, entre otros tiene material de sobra pensando en volver a gritar campeón luego de treinta y dos años sin conseguirlo a nivel mundial.