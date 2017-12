Sergio Agüero: "Quiero llegar de la mejor manera a Rusia"

El 'Kun' se mostró ilusionado con integrar un nombre en la lista para el Mundial | Foto: Mundo D

Cada vez falta menos para el Mundial y Argentina ya conoció a sus rivales tras el sorteo realizado en la capital rusa. Sergio Agüero, con paso en la última gira de la Selección, habló en el programa Estudio Fútbol y tocó varios temas relacionados a la ‘Albiceleste’ desde sus rivales a enfrentar en la Copa del Mundo hasta los candidatos a ganar dicha competición.

"Los rivales no están mal pero tampoco digamos que es muy bueno para nosotros. Islandia es una de las debutantes, no juegan mal, son un equipo muy ordenado y tienen a Sigurðsson. Y con Croacia, son los primeros dos partidos, son los más importantes. No van a ser nada fáciles", analizó el Kun.

El actual delantero del Manchester City, jugó en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 pero aún no marcó goles. Sobre esta nueva chance, confesó: "Quiero llegar de la mejor manera a Rusia y hacer las cosas que no pude en otros mundiales. Eso no me lo puedo reprochar toda la vida y por suerte el fútbol da revancha".

Otro de los temas sobre los cuales dialogó el ex Atlético Madrid e Independiente fue sobre el famoso ‘Club de Amigos’, a lo que contestó: "Cuando dicen que juegan los amigos ojalá pudiera jugar todos los partidos. Muchos decían que juegan los amigos pero si era así, hubiera jugado primero el Mundial 2006, en el Mundial 2010 hubiera estado en todos los partidos y también en las Eliminatorias. El que me dio la titularidad en la Selección fue Sabella. No fue Leo".

Las grandes potencias siempre son los candidatos a ganar el Mundial, y el delantero habló sobre este tema: "Francia en los últimos dos años estuvo jugando muy bien. Tiene jugadores muy jóvenes, buenos y rápidos. Después está Alemania que es uno de los que están siempre rompiendo las bolas ahí y Brasil, que ha hecho una Eliminatoria impecable. Nosotros no pensamos en eso, es mejor que no nos pongan de candidatos y todos van a decir que ellos son los favoritos. Tenemos que estar tranquilos e ir de a poco como fue con Sabella".

Por último, Agüero opinó sobre las críticas hacia la Selección: "Lo que más molesta es cuando no opinan de fútbol, cuando te critican que no jugás bien por tal motivo. Que saliste de joda, que no te cuidás, que no comés bien. Eso sí por ahí molesta un poco más porque no saben y tiran por tirar. Quizás no saben del esfuerzo que hacemos todos los días en nuestro club cuando hay que ir a la Selección".