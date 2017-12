Sergio Romero: “Vamos a ser ‘messidependientes’ toda la vida porque es el mejor del mundo” | Foto: Clarín

A menos de 200 días para que el Mundial de Rusia 2018 de inicio, la expectativa aumenta en cada vez en los argentinos que sueñan con ganar nuevamente la Copa del Mundo con el máximo referente de la actualidad, con Lionel Messi abanderando a una Selección que se convirtió en dependiente del juego del crack rosarino

El arquero titular de la Selección Argentina y del Manchester United, habló distendido con los medios donde se lo mostró muy contento por tener a Messi vistiendo la Celeste y Blanca y remarcó lo importante que es para el equipo.

“Nadie quita la posibilidad de hacer un análisis destructivo o constructivo, pero la falta de respeto fue lo más grande. No me importa si dicen que no pusimos huevos, que no sabemos a qué jugamos u otras cosas que han dicho, pero si molesta la falta de respeto”, dijo Chiquito Romero al ser preguntado por el rendimiento que tuvo la Selección Argentina en estas Eliminatorias que terminó clasificando en la última fecha

“Vamos a ser messidependientes toda la vida porque es el mejor del mundo y sabemos que en cualquier momento nos gana partidos”, confesó el arquero titular de la Argentina haciendo referencia que el plantel se volvió muy dependiente del crack argentino, que hoy en día es el mejor del mundo.

“En estos cuatro años pasaron muchas cosas que no nos dejaron ‘aislarnos’ en el campo de juego. En las últimas eliminatorias no hemos logrado engranar o encajar todas las piezas como realmente deberíamos haberlo hecho. Con la llegada de Jorge (Sampaoli) estamos tratando de nuevamente ser ofensivos y tratar de presionar más arriba. Sabemos lo que quiere él, ahora falta que nosotros movamos las fichas dentro del campo de juego”, finalizó la entrevista el arquero del Manchester United, haciendo referencia el mal momento que vivió la Albiceleste en las Eliminatorias para Rusia 2018 y lo que le costó clasificar al Mundial.