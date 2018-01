Google Plus

Anuario VAVEL 2017: Selección Argentina, transición y clasificación

No fue el mejor año para la Selección Argentina. Las Eliminatorias camino a Rusia 2018 no fueron un obstáculo fácil de sortear y el equipo no lograba encontrar el funcionamiento deseado. Sin embargo, la llegada de Jorge Sampaoli al banco y el cambio de nombres dentro de la convocatoria le permitieron al equipo dar una vuelta de página y conseguir la clasificación para el próximo Mundial de fútbol.

El año comenzó con muchas críticas alrededor del seleccionado. El equipo no jugaba bien y Edgardo Bauza, quien estaba al mando del equipo, no le encontraba la vuelta al flojo rendimiento. Las incesantes críticas que padeció la Albiceleste, llevaron a los jugadores a negarse a hablar con la prensa hasta que finalicen las Eliminatorias. El flojo rendimiento se plasmó en los resultados y la clasificación estuvo al borde del abismo.

El Patón Bauza estuvo al mando del equipo en ocho partidos de Eliminatorias, donde solo consiguió tres triunfos y dos empates. Los partidos restantes culminaron en derrotas albicelestes. El 10 de abril de 2017, el ex DT de San Lorenzo fue informado que ya no estaría al mando del equipo, pues la clasificación pendía de un hilo y la derrota por 2-0 a manos de Bolivia dejaba a Argentina muy mal parada de cara a la misma.

El seleccionado mediaba entre el cuarto puesto y el repechaje, por eso los dirigentes fueron a buscar a un viejo anhelo: Jorge Sampaoli. El ex DT del seleccionado chileno se encontraba dirigiendo al Sevilla, que venía muy bien en la Liga Santander, por lo que su salida se demoró un tiempo. Una vez concretada su llegada, el nuevo técnico albiceleste habló con los jugadores que tendría de cara a esta nueva etapa, pidiéndoles el compromiso necesario para afrontar lo que quedaba de las Eliminatorias y lograr el boleto a Rusia.

Con la llegada de Sampaoli al banco, llegó el cambio de nombres en la lista. Uno de los "borrados" fue Gonzalo Higuaín, uno de los más criticados por parte del público argentino, pese a su buen momento en Italia. Sin embargo, aparecieron caras nuevas y algunas viejas conocidas como Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Darío Benedetto, Cristian Pavón y Federico Fazio. El recambio comenzaba a tomar forma.

Sin embargo, como desde hace algunos años, Lionel Messi fue el gran valuarte del seleccionado. El crack del Barcelona fue quien dirigió al equipo a la victoria fundamental ante Ecuador por 3-1, en condición de visitante, luego de tres empates consecutivos (0-0 ante Uruguay, 1-1 ante Venezuela y 0-0 ante Perú). La felicidad desbordó ese 10 de octubre, algunos jugadores, como Enzo Pérez, no pudieron contener sus lágrimas al final del encuentro por la gran cantidad de críticas que recibieron a lo largo de las Eliminatorias.

La Pulga Messi fue nuevamente el estandarte del equipo y encontró nuevos socios interesantes en ataque como el Pipa Benedetto, quien se fajó con todos para abrirle los espacios y que él solo tenga que definir la jugada. Eso sumado al buen juego que le brindó Enzo Pérez al mediocampo y el sacrificio de Marcos Acuña y Ángel Di María por los costados, le dieron a la Selección potencia en ataque. Sin embargo, aún deben ultimar detalles para lograr que el equipo no se descompense en defensa, teniendo en cuenta el gran poderío ofensivo que posee.