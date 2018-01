Unay Emery pedirá explicaciones a Pastore y Cavani porausentarse en el entrenamiento

Google Plus

Las fiestas de año nuevo dejaron bastante que hablar y en Paris, los climas no son los mejores porque el Paris Saint Germán conducido por el español Unay Emery no están del todo contento, porque el entrenamiento, luego del parate por las fiestas, el argentino Javier Pastore y su compatriota y amigo Edinson Cavani, no se presentaron a la primera sesión de practica del 2018.

El entrador español, habló en conferencia de prensa donde se mostró preocupado por sus dos jugadores que no se presentaron en la primera sesión de entrenamiento del 2018 y dijo lo siguiente:

"Voy a esperar a ver cuáles son sus argumentos", dijo el entrenador español Unay Emery mostrándose molesto por las ausencias de sus dos jugadores del plantel profesional.

"Cuando lleguen, los veré individualmente, pero el club también. Después, veremos lo que ocurre", comentó el DT del PSG, Emery que remarcó su malestar que provocaron Pastore y Cavani al ausentarse en los dos primeros entrenamientos del 2018.

"Tenemos que tener la mejor preparación para la eliminatoria de la Liga de Campeones frente al Real Madrid en febrero es este mes de enero con muchos partidos", comentó el ex técnico del Sevilla, destacando los octavos de final contra el poderoso Real Madrid de Cristiano Ronaldo.

"El club tiene como objetivo ganar todas las competiciones en las que está. Habrá que aguantar el ritmo, por lo que el encadenamiento de partidos estas próximas semanas es la mejor preparación posible", finalizó la conferencia de prensa, Unay Emery recordando que el PSG tiene como principal obejtivo de conquistar la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia.