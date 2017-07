Lo que no se convierte, se recibe

Google Plus

Talleres necesitaba volver a sumar tras la derrota frente a Temperley en la pasada jornada por 1-2 y nuevamente se topó con su falta de precisión en los últimos metros.

En ésta oportunidad frente a Gimnasia, la T fue derrotada por 1-0 en el Estadio Mario Alberto Kempes en un encuentro del cual pudo haber salido victorioso de no haber malogrado tantas oportunidades.

En la primera etapa el conjunto cordobés salió con su marca registrada y supo dominar a su rival. El buen manejo de balón de los dirigidos por Frank Darío Kudelka ya no sorprende y junto a él logró superar al Lobo pero sin hacerle mucho ruido a Alexis Martín Arías.

Gimnasia por su parte pudo incomodar a Guido Herrera con poco esfuerzo. La más clara en la primera etapa de la visita tuvo lugar en el minuto 13, en dicho momento Brahian Aleman probó al arquero albiazul con un buen remate desde afuera del área pero el mismo no pudo vencer al arquero oriundo de Río Cuarto.

El anfitrión tuvo su chance diez minutos después en los pies de Victorio Ramis, el cual no supo aprovechar una buena jugada de Leonardo Godoy por la banda derecha y perdonó una gran oportunidad de quebrar el marcador, el cual iba a terminar sin movimientos durante el primer tiempo.

El complemento iba a mantener una dínamica similar a la de los primeros 45 minutos hasta que el Lobo golpeó el tablero. El conjunto dirigido técnicamente por la dupla Mariano Messera y Leandro Martini se puso arriba en el marcador a los 7 minutos gracias a un buen gol de Mauricio Romero, el cual aprovecho un centro de Aleman de tiro libre y venció a Herrera para adelantarse en el marcador.

El gol de los platenses cayó como un balde de agua fría en el local y sin mucha precisión fue con todo contra Arias en los minutos posteriores. Kudelka metió mano y con los ingresos de Aldo Araujo y Catriel Sánchez intentó darle más claridad a su equipo en los últimos metros, lo cual no fue efectivo.

El recién ingresado Sánchez tuvo una muy buena oportunidad en sus pies cuando el complemento estaba a la mitad pero su disparo no fue preciso y no pudo aprovechar el rebote que Arias dejó tras un duro disparo de Nicolás Giménez. Ramis iba a tener otra oportunidad minutos más tarde pero la buena suerte no lo acompañó y malogró la misma.

Silvio Trucco no tuvo una buena noche y su arbitraje no fue el mejor. En el minuto 35 no vio una clara mano de Enzo Martínez en el área de Gimnasia, lo que pudo haber sido el empate de la T y a pocos instantes de que finalice el encuentro expulso por un supuesto codazo a Leo Godoy, el cual fue exagerado por Martínez y el árbitro principal le mostró la roja directa al lateral albiazul.

Con esta derrota Talleres deberá esperar que Banfield le quite puntos a Central para continuar el carrera por su ticket a la Copa Sudamericana. Por su parte Gimnasia poco a poco se va acercando a los puestos de los torneos internacionales.