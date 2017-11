Previa Arsenal - Talleres: la visita busca levantar la cabeza en condición de visitante

Foto: VAVEL

Arsenal y Talleres se verán las caras y aparenta ser un atractivo partido. El plantel visitante que siempre da la nota en la televisión, con sus hinchas hablando a las cámaras. Que siempre hacen estallar a todo el país, se enfrenta al club de la Dinastía Grondona.

Arsenal está muy complicado con los promedios, con los resultados, y con sumar de a 3 puntos. Talleres gusta y juega bien. Además de estar en un sector de la tabla muy privilegiado.

No levanta cabeza

Arsenal llega bastante mal. No encuentra la victoria hace 5 partidos. Que se enfrentó ante Banfield y obtuvo tres puntos en una victoria por 2-1. Sin embargo es la única victoria que obtuvo el equipo de Grondona en lo que va de Superliga. Actualmente se encuentra en la 27 posición, de 28 equipos. Solo por encima de Temperley. El club institucionalmente tampoco se encuentra en una posición firme. El 7 de Noviembre, Humberto Grondona dijo que dejaría de ser el entrenador del equipo, sin embargo, horas después se echó atrás y dijo "No me puedo ir así, me quedo en Arsenal".

Así mismo su presidente Julio Grondona, dijo que dejaría de hacerse cargo de la parte Administrativa del Fútbol. Sino que seguiría en los otros sectores de la institución.

Un rayo de luz entre tanta oscuridad

Los jugadores más destacados de Arsenal son Rodrigo Contreras, el 9 tiene una calidad dentro de la cancha excepcional, a pesar de que no se demuestre en los resultados. El otro destacado es Wílchez, el ex Tigre.

La T viene por buen camino

Por su parte, Talleres viene mejor que Arsenal. A pesar de la derrota por 1-0 ante Rosario Central, el albiazul se ubica 9no en la tabla. Y lo mejor es que el equipo juega bastante bien. Desde que ascendió en la Temporada 2016/17, el equipo cordobés hizo una buena presentación en muchos de los encuentros. Ya se cruzó contra River (ganó 4-0), Racing (empató 1-1) y Belgrano que fue 0-0 en Alberdi.

Pero lo que tiene complicado esta temporada el maTador es la condición de visitante, de cuatro encuentros fuera de casa solo logró ganar uno.

Cambios en el equipo visitante

Talleres no contará con Aldo Araujo y Mauro Ortíz que son baja por lesión. En su lugar fueron convocados dos jugadores de la reserva.

El defensor Ian Escobar y el delantero Nahuel Bustos son los jóvenes que concentran por primera vez con el plantel superior.

La mayoría de los jugadores de la T vienen en un excelente momento, por ejemplo Lucas Olaza, el lateral izquierdo del combinado cordobés está en un nivel muy bueno. Marcelo Torres, el jugador que está a préstamo desde Boca ya se hizo con el amor de todos los hinchas albiazules por el nivel que tiene.

Lucas Wilchez: "Talleres es un rival que juega bien"

Lucas Wílchez "Talleres es un rival que juega bien y rápido. Es cuestión de estar ordenados como hicimos con Atlético en Tucumán" dijo el volante en Arsenal de Sarandí web (@hablemosdelarse). Además agregó (en el mismo medio) "Yo no me vuelvo loco. Hemos desperdiciado muchas ocasiones, pero lamentablemente es así. Son cosas que pueden pasar".

Frank Kudelka: "Sabemos que Arsenal es un rival necesitado de puntos"

Frank Kudelka fue quien habló con Prensa de Talleres y dijo: “Sabemos que Arsenal es un rival necesitado de puntos, por lo que si toma riesgos para ganar, pueden aparecer espacios propicios para nosotros”. Además dejo en claro como es su estilo de juego, por si quedaba duda alguna “Nuestro estilo es recuperar rápidamente el balón en el campo rival cuando lo perdemos. Talleres es un equipo que genera muchas situaciones de gol, tenemos que lograr una mayor correlación entre la concreción y las situaciones”.

¿A quién le llenaron más la canasta en el historial?

La mayor goleada en el historial entre Arsenal y Talleres lo tiene el local a favor, 3-0 en el Estadio Julio Humberto Grondona. En la 10ma fecha del Torneo Apertura del 2002.

El historial está a favor de Talleres en el historial. Se enfrentaron 7 veces. 1 victoria para Arsenal, 2 para la T y 2 empates.

Arsenal vs Talleres. Fecha 11. Torneo Primera División 2016/17

El último encuentro entre ambos fue el torneo pasado en el Estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro terminó 0-0.

En aquel partido del 25 de Noviembre el local fue muy superior, con muchas oportunidades de gol y ocasiones de peligro muy claras, sin embargo, no logró convertir. Gonzalo Klusener tuvo la oportunidad de poner la superioridad para la T con un penal sin embargo el arquero Santillo adivinó y mantuvo el 0-0.

Jugadores Convocados

Arsenal: Maximiliano Velazco, Pablo Santillo, Facundo Monteseirín, Facundo Cardozo, Claudio Corvalán, Sergio Velázquez, Emiliano Purita, Maximiliano Calzada, Emiliano Papa, Davis Drocco, Joaquín Ibáñez, Germán Ferreyra, Federico Milo, Iván Bella, Leonardo Rolón, Lucas Wílchez, Ramiro Carrera, Maximiliano Rolón, Thiago Rodrigues y Rodrigo Contreras.

Talleres: Guido Herrera, Mauricio Caranta, Leonardo Godoy, Nahuel Tenaglia, Javier Gandolfi, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Lucas Olaza, Ian Escobar, Fernando Godoy, Gabriel Ramírez, Pablo Guiñazú, Juan Ramírez, Nicolás Giménez, Cristian Ojeda, Nahuel Bustos, Jonathan Menéndez, Joao Rojas, Junior Arias y Marcelo Torres.

Posibles formaciones. Arsenal vs Talleres

Arsenal: Maximiliano Velazco; Sergio Velázquez, Facundo Monteseirín, Facundo Cardozo y Claudio Corvalán; Leonardo Rolón, David Drocco, Emiliano Papa y Federico Milo o Lucas Wilchez; Ramiro Carrera y Rodrigo Contreras. DT: Humberto Grondona.

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi y Lucas Olaza; Pablo Guiñazú, Juan Ramírez y Giménez; Jonathan Menéndez, Marcelo Torres y Joao Rojas. DT: Frank Kudelka