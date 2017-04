Sigue haciendo historia

Gritalo con el corazón. Mauro Guevgeozián marcó por duplicado y fue la figura del encuentro. Foto: Ezequiel Morales

La primera parte comenzó con un Temperley decidido a buscar la victoria, salió rápidamente a presionar a Racing para no dejarlo jugar en el medio, algo que hizo durante todo el partido y le resulto eficaz. Ni más ni menos esta presión originó que el Gasolero tenga la pelota a sus pies la mayor parte del juego, no solo la mantuvo sino que además demostró que lo sabe hacer correctamente. Ni bien transcurría el primer minuto de juego, el Celeste sorprendió a la academia, Marcos Figueroa tiró un centro preciso, dejó solo a Mauro Guevgeozián, pudo conectar con la cabeza ese buen centro y la mandó adentro del arco, asi abrió el marcador Temperley que puso el partido 1 a 0 a su favor.

Pero esto no le hizo efecto a los jugadores de Racing, a los 6 minutos tuvo la chance más clara de este primer tiempo, Pablo Cuadra le ganó en velocidad a los defensores de Temperley por la banda derecha, asistió con un pase perfecto adentró del área a Gustavo Bou, que venia solo por el medio y se encontró mano a mano con Matías Ibañez pero no pudo pegarle bien a la pelota y la mandó por arriba del travesaño, algo que hubiese significado el empate terminó siendo una buena chance desperdiciada.

Racing siguió agrandado, a los 11 minutos tuvo otra buena ocasión la cual no pudo aprovechar, Gustavo Bou nuevamente disparó algo incómodo dentro del área rival y otra vez Matías Ibáñez atrapó la pelota con facilidad.

La Academia seguía intentando por la banda derecha, pero no le resultaba efectivo, los buenos laterales del celeste Christian Chimino y Gonzalo Escobar no dejaban jugar a los volantes por ambas bandas de Racing, no permitían de ninguna manera que se puedan dar vuelta con la pelota en sus pies.

Temperley supo hacer las cosas bien, presiono mucho en el mediocampo nuevamente algo que había dejado de hacer luego del gol y volvió a encontrar buenos resultados, tan buenos que Racing no pudo volver a intentarlo, no llegaba ni si quiera al área del gasolero. A partir de los 13 minutos el Celeste fue mucho más que la la visita.

El local contó con un buen juego de Mauro Guevgeozián que aguantó muy bien las pelotas que le llegaban tanto del aire como por abajo, y bajaba a defender en el mediocampo.

Se vió a un Racing desconocido, que no sabía que hacer con la pelota cuando le llegaba y no se le ocurrían ideas, por eso reiteradas veces revolearon pelotazos como si se estuviera defendiendo y aguantando el resultado, esto hizo enfurecer a su director técnico Diego Cocca que les pedía constantemente que jueguen a los pases por abajo. Pero esto logró Temperley, hizo desaparecer a Racing dentro del campo de juego, no lo dejaba jugar a su manera.

Muy poco demostró Racing, solo aquella oportunidad de Gustavo Bou que ya mencionamos, el local siguió intentando y así llegó al segundo gol, mejor dicho a un verdadero golazo, a los 42 minutos Leonardo Di Lorenzo probó desde afuera como lo había hecho en el partido pasado ante San Lorenzo, que afortunadamente también había terminado en gol. En esta oportunidad sacó un bombazo y la clavó en el ángulo, ahí donde los arqueros no llegan, mucho no pudo hacer por más que intento tirarse para atajar esa pelota Agustín Orion.

Así se fueron los primeros 45 minutos de juego, un Temperley mucho más decidido a ganar el partido que Racing, que no pudo terminar de acomodarse en el partido. Los jugadores más destacados en el gasolero en esta primera parte fueron Alexis Zárate, Leonardo Di Lorenzo y Mauro Guevgeozián.

Muy poco cambió en la segunda parte, Racing tuvo su peor noche, Gustavo Bou era el único que intentaba marcar el descuento, intentó varias veces pero sin claridad llegaron a las manos de Matías Ibañez. La oportunidad más clara en este tiempo fue a los 55 minutos, la Pantera recibió la pelota por la banda derecha, encaró a Gastón Aguirre al cual lo superó con facilidad y logró meterse al área para sacar un violento disparo que parecía gol, pero Ibañez logró rozar la pelota lo suficiente para que se vaya para arriba y pegue en el travesaño.

A los 57 minutos llegó el primer cambio en Temperley, Dardo Miloc nuevo refuerzo,que jugó su segundo partido en el gasolero, ingresó por Abel Peralta.

Muy poco pasaba en el partido hasta este momento, Diego Cocca desesperado realizó también su primer variante a los 60 minutos, Gaston Díaz salió por Francisco Cerro para reforzar el medio en donde más fallas encontraba el equipo.

Poco pasaba en el partido, Racing intentaba llegar al área rival pero no lo conseguía y cuando lo lograba no tenia la suficiente precision en sus remates al arco, no generaban peligro. A los 71 minutos otro cambio en la Academia, Marcelo Meli que no tuvo un buen partido fue sustituido por Santiago Rosales.

No tardó en llegar la segunda sustitución del gasolero, a los 73 minutos Emiliano Ozuna salió muy agotado por Lucas Mancinelli, ex jugador de Atlanta.

Lo que muchos hinchas de Racing esperaban era la vuelta de Lisandro Lopez, que no jugaba desde noviembre del año pasado cuando se jugaba la fecha 10, esto sucedió a los 77 minutos cuando ingresó por Miguel Barbieri.

Cuando transcurrían 82 minutos de juego, apareció la polémica de la noche, Lucas Mancinelli le tiro un pelotazo a Marcos Figueroa, que alcanzó a llegar dentro del área, la pudo controlar pero se cayó cuando Marcos Acuña pareció tocarlo de atrás. Rápidamente llegaron las protestas de todos los jugadores de Temperley entendiendo que era penal, Mauro Vigliano referí del encuentro entendió que el delantero de Temperley simuló la falta y dejó seguir la jugada.

Con el Gasolero más adelantado acorralando a la Academia, llegó al tercer gol. A los 85 minutos Lucas Mancinelli, que desde que ingresó había tenido buenas participaciones en el campo de juego, encaró hacia adentro por la banda izquierda, le pegó al arco pero la pelota dio en el palo y que con un poco de suerte le quedó el rebote a Mauro Guevgeozián, que solo tuvo que empujar la pelota, con un Agustin Orion ya tirado en el suelo, así marcó el 3 a 0.

Gustavo Álvarez agotó los tres cambios, a los 88 minutos decidió que Mauro Guevgeozián el autor de dos tantos salga de la cancha por Luciano Vázquez.

Sin mucho más pero con un partido entretenido, Temperley llegó a la segunda victoria consecutiva, en este caso derrotando 3 a 0 a Racing. El gasolero demostró carácter y buen juego, algo que viene ocurriendo hace varios partidos, un Temperley que además demuestra que no merece descender, que no se le achica a ningun grande. Pudo superar otra prueba dificil, supo ganarle a San Lorenzo y ahora a Racing, dos partidos que podían condenarlo los ganó con soltura y logró seis puntos que valen oro. Vale destacar que con este resultado temporalmente sale de la zona de descenso por primera vez en lo que va del torneo. Con este resultado el celeste se ubica en la decimoséptima posición y la academia se mantiene en la séptima posición.

Otra prueba complicada tendrá la semana que viene a los de Turdera, deberán visitar a River Plate el día sábado 6 de mayo con horario a confirmar. Por el lado de la academia recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Gimnasia de La Plata, también el sábado con horario por confirmar.

Las alineaciones de ambos equipos:

Temperley: Matías Ibañez; Christian Chimino, Gastón Aguirre, Gastón Bojanich, Gonzalo Escobar; Abel Peralta, Alexis Zárate, Leonardo Di Lorenzo, Emiliano Ozuna; Marcos Figueroa, Mauro Guevgeozián. DT: Gustavo Álvarez.

Racing: Agustín Orión; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Marco Torsiglieri, Pablo Álvarez; Gastón Diaz, Marcelo Meli, Diego González, Marcos Acuña; Gustavo Bou, Pablo Cuadra. DT: Diego Cocca.

Árbitro del encuentro: Mauro Vigliano

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Diego Romero

4to Árbitro: Paulo Vigliano

Los goles