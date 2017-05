Zárate: "Queremos escribir nuestra propia historia"

Google Plus

Foto: Prensa Temperley - Ezequiel Morales

Temperley logró una victoria muy importante en su lucha por la permanencia frente a Colón en su cancha y con su gente. Debía dar vuelta la hoja rápidamente tras el duro golpe recibido a manos de Arsenal (duelo directo por no descender) y lo logró. Tres goles y a trabajar con más tranquilidad lo que viene.

Uno de los puntos altos de este equipo es Alexis Zárate, que con trabajo y perfil bajo, logró encontrar su lugar en el equipo de Gustavo Álvarez, justo en el mediocampo acompañandoa Leonardo Di Lorenzo. Pero, con más razón, en la victoria frente al Sabalero le tocó cubrir el lateral izquierdo, debido a la expulsión de Gonzalo Escobar y, además de redondear una buena labor, consiguió marcar el segundo tanto del equipo.

“Siempre intento buscar pegarle de afuera y por suerte esta vez se, no lo había ensayado mucho. No hicimos un gran partido pero logramos tener eficacia en los momentos justos y eso fue importante, lo que mejor nos definió", explicó el ex jugador de Independiente en diálogo con Sportia.

Además, desarrolló que "respetarán su línea de juego" porque creen que "ese es el camino" para mantenerse en la élite del fútbol argentino. Y en su autocrítica agregó: “Ya me había tocado jugar de lateral en Independiente y la verdad que donde me necesite Gustavo (Álvarez), haré mi mejor labor. Yo debo ayudar al equipo en lo que sea, me adapto a cualquier lugar. Había que cambiar rápido el chip y lo logramos”.

Por último, Zárate ya comenzó a palpitar el duelo frente a Banfield y adelantó que será "un duelo fundamental", más allá de lo clásico que puede ser por la cercanía, porque ambos equipos se juegan algo. "Nosotros necesitamos los puntos para no descender y ellos para entrar a las copas internacionales. Como visitante sé que podemos hacer las cosas bien, así que la idea es poder escribir nuestra propia historia ahí, dar la sorpresa”, sentenció.

El Gasolero visitará en el Estadio Florencio Sola al Taladro el próximo sábado a las 16.15 horas. El encuentro será dirigido por Fernando Espinoza. El conjunto de Julio César Falcioni, mantenía una racha de cuatro victorias consecutivas pero sufrió una dura derrota frente Atlético Tucumán por 3 a 0 en la última fecha. ¿Podrá Temperley aprovecharlo?