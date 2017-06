Final feliz

Google Plus

Festeja el plantel Gasolero luego del pitazo final, siguen un año más en primera. Foto: Prensa Temperley

Por tercer año consecutivo, el Gasolero permanece en primera división en otra final, ya que, había pasado algo similar con Argentinos y Newell´s pero esta vez era contra el conjunto de Liniers el cual llegaba con un invicto de 4 partidos sin caídas. En el lado Temperley venía de caer derrotado ante Defensa y Justicia por 3-0, pero este Vélez no iba a entregar los tres puntos porque necesitaba terminar de la mejor manera de cara a los promedios del torneo que viene al no hacer una buena campaña esta temporada. Esto mismo pasó luchó hasta el final haciendo sufrir a los hinchas Celestes que habrán tenido el corazón en la boca, un verdadero partidazo no apto para cardíacos.

El partido comenzó en simultaneo con los otros dos encuentros, el de Huracán contra Belgrano y el de Aldosivi contra Olimpo, Temperley necesitaba los tres puntos para asegurar la permanencia sin depender de otros resultados, pero si empataba podía lograrlo dependiendo de qué Olimpo derrote a Adolsivi en Mar del Plata y eso justamente fue lo que sucedió.

El primer tiempo empezó como un Temperley decidido a buscar el partido pero algo nervioso, llegaba al área fortinera pero era impreciso a la hora de definir pero sin embargo fue el dominador de la primera parte donde la actuación de la defensa fue a destacar, mucha solidez, el principal actor Gastón Aguirre,capitán del equipo y hincha del club, que dejó el alma por cada pelota, defendió como un verdadero guerrero los colores que llevan la camiseta.

La segunda parte fue un cambio rotundo, el Celeste no se echo atrás, otra vez con mucha decisión a ganar el partido sabiendo que Olimpo ya ganaba 2-0 en Mar del Plata y el conjunto de Omar de Felippe no fue el mismo que en esa primera mitad, fue el claro protagonista del segundo tiempo donde hizo sufrir a todo Temperley y sus hinchas. Tuvo varias situaciones claras donde pudo ganar el partido pero tuvo una gran actuación Leandro De Bórtoli que voló en cada remate velezano.

Pero hubo un final feliz, sonó el pitazo de Fernando Echenique y los jugadores se reunieron en el campo de juego a festejar este empate en cero que permite que siga en primera división gracias a que Aldosivi perdió 3-0.

Así formaron ambos equipos:

Temperley: Leandro De Bórtoli; Christian Chimino, Gastón Aguirre, Gastón Bojanich, Gonzalo Escobar; Matías Sánchez, Alexis Zárate, Leonardo Di Lorenzo, Emiliano Ozuna; Marcos Figueroa y Mauro Guevgeozian. DT: Gustavo Álvarez.

Vélez: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Emiliano Amor, Lautaro Gianetti, Braian Cufré; Leandro Desábato, Nicolás Domínguez, Diego Zabala, Matías Vargas, Nicolás Delgadillo; Maximiliano Romero. DT: Omar De Felippe.