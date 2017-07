Williams Rivero: “Estoy muy contento por llegar a Temperley”

Foto: @TemperleyOk

En un mercado de pases muy movido como es el argentino, Temperley está en un momento bastante complicado, porque luego de definirse de que se quedaba en primera, este receso no empezó de la mejor manera ya que le fueron 14 jugadores, que en su mayoría fueron titulares.

Pero también hay 11 incorporaciones que realizó el Gasolero. Uno de los tantos refuerzos, es la del defensor paraguayo Williams Rivero que proviene de Flandria y firmó un prestamo por un año, con la opción de una compra definitiva.

En exclusiva, el defensor de 24 años habló con nosotros y contó todas sus sensaciones de pasar de un equipo de la B Nacional como Flandria y pasar a uno como Temperley.

“Estoy muy contento por llegar a primera y que sea Temperley me mucha tranquilidad por lo que me dijeron es una institución muy ordena y con gente muy buena”, confesó el defensor Williams Rivero demostrando su felicidad por el presente que esta pasando.

“El primer objetivo que tengo es de cumplir con Temperley desde el lugar que me toque después se verá como viene todo”, comentó el defensor de 24 años que tuvo un gran paso por Flandria

“Por suerte tuve la posibilidad de hablar con Gustavo me dijo que le gustaría contar conmigo y nada no lo pensé mucho”, dijo el central de 24 años,

“Lo tome con mucha tranquilidad porque todavía estábamos peleando en ese momento con Flandria para no descender entonces trate de no pensar tanto, la respuesta obviamente que era un si no lo dude un segundo”, confesó el Riveros al ser preguntado sobre el interés que tuvo el Gasolero sobre él.

“Estoy feliz por todo lo que pase en Flandria la realidad es que no pensé pasar todo lo que pase en esa hermosa institución”, dijo el paraguayo de 24 años que en 2016 se consagró campeón de la B Metropolitana y el ascenso a la B Nacional.

“Tengo muy buen juego aéreo en las dos áreas, me gusta mucho jugar y no tirarla por tirar obviamente que, si la tengo que tirar a la mierda no me tiembla nada”, confesó Williams Rivero destacando su juego y de los que le puede ofrecer a Temperley.