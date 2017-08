Antes de llegar al cielo

Google Plus

Gaspar Gentile ex Ferro de Gral Pico firmando su contrato con el gasolero | Foto: @TemperleyOK

Un buen provecho está teniendo el Gasolero en este actual mercado de pases. Hasta ahora, Temperley incluyó 12 jugadores nuevos en su plantilla. Entre ellos, 2 arqueros, 5 defensores, 2 volantes y 3 delanteros.

Arqueros

Josué Ayala: 29 años. Llega siendo el suplente del "Laucha" Luchetti en Atlético Tucumán. En el último torneo contó con muy pocos minutos, sólo disputó un partido como titular (vs. Aldosivi, victoria 2 a 1 del Decano). También tuvo una aparición en un partido de reserva, vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En el torneo 16/17 fue elegido como mejor arquero de la fecha 6, en un partido donde los tucumanos le ganaron 2 a 0 en Avellaneda a Independiente. En lo físico, es muy activo jugando con los pies y tiene grandes reflejos.

Julián Lucero: Joven arquero de 22 años. Llega de Juventud Unida de San Luis (actualmente en el Federal A). No tuvo mucha continuidad en el auriazul de San Luis, sólo disputó 5 partidos como titular.

Defensores

Adrián Scifo: 29 años. Llega desde Sarmiento de Junin. Tuvo continuidad en el "Verde". Logró jugar 10 partidos en el torneo y convertir un gol (vs. Velez). Un lateral con mucho ataque y desborde. Tiene un papel no muy fácil... ocupar el puesto de Chimino.

Nahuel Tenaglia: 21 años. Al igual que Scifo, juega de lateral pero también puede ocupar más posiciones como volante por derecha, defensor central o lateral izquierdo. Llega desde Atlanta.

En lo técnico, no le da miedo el área rival, desborda, llega a línea de fondo y tira centros. Muy buen manejo de la redonda.

Williams Riveros: 24 años. Es paraguayo y juega en la zaga central. Llega desde Flandria donde era un central indiscutible para el equipo. Temperamento y tranquilidad para salir desde abajo y buen juego aéreo.

Sebastián Martelli: 21 años. Proveniente de Vélez. Un lateral con mucho ataque. Ya hizo su debut no oficial con el Cele. Fue en el amistoso vs. Dock Sud, donde no sólo jugó bien sino que hizo el gol del triunfo.

Marcos Pintos: 23 años. Lateral llegado de Lanús, donde jugó muy pocos minutos en el torneo pasado, siendo suplente la mayoría de los partidos. Su juego es correcto y directo, mucha proyección al ataque y buen manejo de pelota al pie.

Volantes

Maximiliano Lugo: 27 años. Llega desde San Martín de San Juan. Mediocampista ofensivo con muy buena pegada en su zurda, decidido al ataque, rápido y ágil con la pelota.

Rodrigo de Ciancio: 22 años. Volante central llegado de San Lorenzo, donde su continuidad fue escasa. Jugó un partido por la Copa Libertadores, sumó minutos en el torneo local y en el de reserva.

Mucha marca y compromiso para recuperar la redonda.

Delanteros

Ezequiel Montagna: 23 años. Viene de jugar dos temporadas en San Martin de San Juan. Firmó con el Gasolero por 1 año. En el torneo 16/17 se lo vio poco, pero cuando le tocaba jugar mostraba su capacidad a la hora de pisar el área rival.

Juan Ignacio Sanchez Sotelo: 29 años. Quedó libre en Arsenal y firmó con Temperley un préstamo por 12 meses con una tentadora opción de compra. Arribó con el rol de tapar el hueco goleador que dejó Mauro Guevgeozián.

Es un delantero con mucho gol, y muy frío para definir.

Gaspar Gentile: 22 años. Llegó desde Ferrocarril Oeste de General Pico (La Pampa). Es un delantero que juega por la banda, llega hasta la línea de fondo, tira centros, amaga y define. Mucho carácter para definir desde corta y larga distancia.