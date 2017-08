El Gasolero sumó un nuevo delantero

Google Plus

Ramiro Costa firmó su contrato y es nuevo jugador de Temperley. Foto: Prensa Temperley

El delantero de 24 años que mide 1,90 metros, surgió en un club llamado San José en Rosario, luego pasó a las inferiores de Rosario Central, club en el cual debutó profesionalmente en 2011 con derrota ante Almirante Brown, de la mano del ex entrenador Héctor Rivoira. En la temporada 2011/2012 comenzó como titular y luego perdió el puesto, sin poder tener mucha continuidad.

En el Torneo 2012/2013 volvió a resentirse de una lesión del tobillo que tuvo anteriormente y decidió operarse. Pese a haberse recuperado y no poder estar como titular consiguió el ascenso a la Primera División con el Canalla, pero al finalizar el torneo mantuvo diferencias con el entrenador de ese momento que era Miguel Ángel Russo y no lo tuvo en cuenta para el próximo campeonato. Si bien no fue corto su paso por el conjunto rosarino, disputó solo 17 encuentros.

Ese año fue transferido por un año a la Universidad Católica de Chile, en donde convirtió 5 goles en 37 partidos, además en este club chileno disputó la liguilla de la Copa Libertadores. En el 2015 siguió su carrera en Chile, pero se mudó a Unión La Calera, donde tuvo poco rodaje, vistió la camiseta Cementera en 14 oportunidades, y fue autor de 2 goles.

Su carrera internacional siguió en el club ASA Târgu Mureș de Rumania en la temporada 2015/2016, en el equipo que milita la Liga 1 del país rumano, jugó 30 partidos y marcó 4 goles.

Su última huella antes de llegar al Celeste fue en Atlético Rafaela en el año 2016, en la Crema en donde tuvo mucha competencia, marcó 1 gol en 30 partidos. En el amistoso frente a Vélez el día miércoles tuvo algunos minutos en el segundo tiempo y hoy por la mañana entrenó diferenciado, ya que, presenta una distensión en el codo.

Con este refuerzo ya son 3 los delanteros que sumó el conjunto de Gustavo Álvarez: Juan Sánchez Sotelo, Gaspar Gentile y Ramiro Costa.