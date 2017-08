Ezequiel Montagna: "Es un grupo excelente desde lo humano y lo futbolístico"

Google Plus

Primeras imágenes de Montagna como jugador gasolero | Foto: VAVEL

Ezequiel Montagna, delantero nacido el 8 de Junio de 1994 en la ciudad de Mar del Plata, se convirtió en refuerzo del Gasolero estampando su firma el 20 de Julio, tras 18 meses en San Martín de San Juan, donde llegó a convertir cuatro goles en 23 partidos. Llegó como una apuesta de Gustavo Álvarez y ya convirtió dos goles con el Gasolero, ambos frente a Argentino Peñarol y hoy charló con Federico Ferster, notero de VAVEL.

- ¿Cómo te fuiste adaptando al grupo?

- Bien, por suerte es un grupo excelente desde lo humano y también en lo futbolístico, que me recibieron muy bien. Me hicieron fácil el tema de adaptarme rápidamente a lo que pide el técnico. Por ahí me faltan pulir algunas cosas pero estoy tranquilo que con trabajo todo va a evolucionar.

- ¿Qué es lo que te pide Gustavo Álvarez?

- A todos nos pide que llevemos a cabo los movimientos predeterminados que se trabajan en cada entrenamiento, en mi caso, tratar de siempre ser una opción de pase y ser determinante en los metros finales con mi velocidad, para provocar un desequilibrio en la defensa rival.

- ¿Qué objetivo te trazas vos en esta etapa de tu carrera futbolística?

- Como jugador, lo que más quiero es con consolidarme en Primera División, creo que es lo que todo futbolista apunta, poder seguir creciendo como profesional, aprovechando esta posibilidad que me da Temperley, para poder devolverle el 100% de la confianza que están depositando en mí.

Temperley se entrenó esta mañana en el predio Los Pasteleros con el objetivo de recuperarse fisicamente, luego del amistoso de ayer frente a Velez Sarsfield, con trabajos de gimnasio y un leve trote para articular la musculación. Desde mañana, Álvarez trabajará pensando en el amistoso del sábado frente a Arsenal de Sarandí.